El error que cometen muchas parejas sin hijos: piensan que el viudo hereda todo

¿Tienes casa con tu pareja y no tenéis hijos? Entonces quizá estés convencido de que, si uno falta, el otro se queda con todo. Suena lógico, casi de sentido común. Pero la realidad legal en España es bastante diferente, y muchos matrimonios descubren tarde que la ley no siempre va de la mano con lo que imaginaban.

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía lo ha explicado en un vídeo en sus redes sociales: el viudo no siempre lo hereda todo, y en la ecuación entran también los suegros.

Cuando no hay testamento: heredan tus suegros

El primer escenario es el más desconocido y, al mismo tiempo, el más habitual: que uno de los cónyuges fallezca sin haber otorgado testamento. En ese caso, si no hay hijos, los herederos son los padres del fallecido. El cónyuge viudo no se queda con todo, sino que únicamente tiene derecho a la legítima en usufructo: es decir, la mitad de la herencia, pero solo para disfrutarla, no en plena propiedad.

Traducido a la vida real: si compartes casa con tu pareja y no hay testamento, el inmueble pasará a ser copropiedad de tus suegros y tú solo podrás usar la mitad. Sí, suena a enredo y lo es.

Con testamento: las cosas cambian

El segundo escenario es mucho más favorable. Si existe testamento, la ley reconoce que los padres del fallecido tienen derecho únicamente a la legítima estricta, equivalente a un tercio de la herencia. Todo lo demás puede adjudicarse al cónyuge superviviente en plena propiedad.

En la práctica, esto significa que con un testamento bien hecho se puede proteger al viudo y asegurar, por ejemplo, que la vivienda familiar quede a su nombre. Una diferencia abismal frente al primer caso.

La importancia de anticiparsehe

La conclusión que lanza la notaria es clara: otorgar testamento es la clave para evitar sorpresas. No basta con asumir que “todo irá para el cónyuge” porque la ley, en territorio de Derecho Común, no funciona así.

El testamento permite organizar la herencia de forma justa, práctica y, sobre todo, acorde a la realidad de cada pareja. Además, el notario no solo redacta el documento: también asesora sobre las fórmulas más adecuadas para blindar la vivienda o cualquier otro bien común.

Lo que muchas parejas desconocen

El punto clave de la explicación es que la ley no siempre coincide con lo que la mayoría da por hecho. Muchas parejas sin hijos creen que, en caso de fallecimiento, el viudo se queda automáticamente con todo. Pero en Derecho Común no funciona así: los padres del fallecido tienen parte en la herencia, salvo que exista testamento que disponga lo contrario.

Ese matiz legal, sencillo de entender y al mismo tiempo poco conocido, es lo que hace que este tipo de aclaraciones resulten tan útiles para quienes comparten vivienda o hipoteca y quieren proteger a su pareja.

No cometas estos errores si tienes que repartir una herencia / Eva Abril

El consejo que puede ahorrarte un disgusto

Hacer testamento no es caro, no exige trámites complicados y puede evitar conflictos familiares de gran calibre. Si vives en pareja, compartes hipoteca y no tenéis hijos, es probablemente el mejor paso que podéis dar para protegeros mutuamente.

En palabras de la notaria: “Otorga testamento ante notario, él te aconsejará y te indicará qué posibilidades tienes, como por ejemplo adjudicar en ese testamento a tu cónyuge la vivienda que ambos compartís”.

Una decisión sencilla hoy puede marcar la diferencia el día de mañana.