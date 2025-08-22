¿Es legal grabar una conversación en el trabajo? Un abogado laboralista lo aclara

En el día a día es frecuente vernos envueltos en discusiones donde una persona afirma que algo ocurrió mientras que otra lo niega, y viceversa. La palabra de uno contra la del otro. La mayoría son triviales, pero cuando se producen disputas importantes que terminan resolviéndose en un contexto legal, es fundamental contar con pruebas sólidas que corroboren nuestra versión de los hechos. ¿Cómo sacar adelante una denucia y demostrar que decimos la verdad? Con una grabación. Hoy en día, casi todas las personas poseen un dispositivo móvil con la función de grabadora y que es lo suficientemente pequeño como para pasar inadvertido durante una conversación. Sin embargo, debemos conocer la legislación en torno a las grabaciones para no incurrir en un delito por desconocimiento.

Miguel Benito, abogado laboralista y creador de contenido bajo el alias @abogado_informado, explica que los trabajadores que sufren situaciones de acoso laboral podrían mejorar su posición drásticamente al grabar conversaciones. Según el experto en cuestiones laborales, "en las empresas se pueden producir situaciones contrarias a la ley que luego es muy difícil demostrar en un juicio", pero una grabación es capaz de inclinar la balanza a favor del trabajador. Puede significar la diferencia entre un proceso judicial que termina en fracaso y un fallo a nuestro favor, con una posible compensación económica por daños morales, daño físico, pérdida de ingresos o costos médicos. "Grabar conversaciones importantes en tu trabajo te puede hacer ganar mucho dinero", ha afirmado Benito.

Entonces, ¿podemos grabar conversaciones sin problema? Sí, pero con matices.

¿Es legal grabar una conversación?

En cualquier contexto, es legal grabar una conversación siempre y cuando participemos en ella, independientemente de si los otros interlocutores han dado su consentimiento. "Esto lo lleva diciendo el Tribunal Constitucional desde hace 40 años", explica el abogado. No importa si la grabación es en formato de audio o vídeo; si es desde el móvil, con una grabadora o capturando una conversación a través del ordenador, o si se utilizan pantallazos de una aplicación de mensajería como Whatsapp.

Si no intervenimos en el diálogo, podremos estar incurriendo en un delito contra la intimidad o un delito de revelación de secretos. Como establece el artículo 197.1 del Código Penal, esto conlleva penas de entre uno a cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses, según la gravedad del asunto y los antecedentes penales, pudiendo alcanzar los 400 euros diarios como castigo en las transgresiones más importantes. Para grabar cualquier conversación ajena en la que no intervengamos, siempre es necesario contar con la autorización judicial. Incluso la policía necesita contar con el permiso de un juez para grabar una conversación ajena.

También es legal grabar una conversación de terceros en la que no participemos siempre y cuando se cuente con el permiso de uno de los interlocutores.

Grabar en el ámbito laboral

El abogado laboralista asegura que grabar es lo más recomendable cuando se dan situaciones de acoso laboral: "Hemos ganado juicios solo porque un trabajador grabó cómo su jefe le gritaba, insultaba o menospreciaba". Los comportamientos hostiles y repetidos en el tiempo hacia un trabajador son complicados de demostrar en un juicio. En el caso en que contemos con compañeros de trabajos como testigos, el problema reside en que muchos de ellos ponen en riesgo su posición en la empresa y temerán las represalias internas si declaran en contra de sus empleadores.

Por tanto, la opción idónea para demostrar la existencia de comportamientos abusivos es grabar las conversaciones. La clave está en ser un participante. Podemos llevar el móvil en el bolsillo o esconderlo debajo de una mesa, pero nunca dejarlo en el lugar y marcharnos, ya que grabar cualquier conversación mientras estamos ausentes vulnera la ley.

No sólo es una prueba válida para usar contra los empleadores abusivos, ya que un trabajador también puede grabar conversaciones con sus otros compañeros cuando sean estos los que ejercen el acoso laboral.

¿Se pueden difundir?

Aunque grabar una conversación en la que participemos sea legal, su difusión sin el consentimiento de los participantes también puede incurrir en un delito contra la intimidad o de revelación de secretos. Sin embargo, el delito recae exclusivamente sobre la persona que difunde el contenido y no sobre quien ha realizado la grabación. A no ser, por supuesto, que quien la haya grabado no participe en el diálogo, en cuyo caso ambos estarían vulnerando la ley.

Por esta razón, después de haber grabado unos hechos que queramos probar en un juicio, conviene poner el contenido a buen recaudo y no mostrarlo hasta que sea necesario.