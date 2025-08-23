¿Se pueden cobrar dos pensiones de jubilación a la vez? Requisitos y condiciones en 2025

¿Puedo cobrar dos pensiones de jubilación al mismo tiempo? Esta es una de las dudas más recurrentes entre los trabajadores que se acercan a la jubilación. La respuesta es que sí, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos previos fijados por la Seguridad Social. El artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social establece que "las pensiones del Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, salvo que expresamente se disponga de lo contrario". Eso no significa que todas las pensiones son acumulables, pero sí se pueden cobrar dos siempre que procedan de regímenes diferentes, como ocurre con el Régimen General y el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

La Seguridad Social aclara que un trabajador puede acceder a dos pensiones, siempre que cumpla los requisitos de cada régimen de forma independiente. Si un trabajador acredita 15 años en el Régimen General y otros 15 en el RETA, con al menos dos en los últimos 15 años cada uno, tendrá derecho a dos pensiones calculadas por separado. Eso sí, la suma de ambas nunca podrá superar la pensión máxima, fijada en 3.267 euros al mes en 2025.

Si un cotizante no alcanza el mínimo exigido en algunos de los regímenes, no perderá esas cotizaciones. En este caso, la Seguridad Social permite sumar los años trabajados en ambos sistemas. Por ejemplo: 25 años cotizadas en el Régimen General y 13 años cotizados en el RETA sumarían 38 años cotizados. Un empleado con estas cotizaciones tendría derecho a una pensión única con el 100% de la base reguladora, pero no a dos pensiones independientes.

Pluriactividad

La pluriactividad, que consiste en trabajar en dos regímenes al mismo tiempo, también puede influir. En este escenario, solo se podrán sumar las cotizaciones si el trabajador no llega a generar derecho a pensión en uno de los regímenes. En 2025, sí que es posible cobrar dos pensiones de jubilación en España, pero únicamente si se cumplen los requisitos de cotización exigidos en cada régimen. En caso contrario, las cotizaciones se acumulan para garantizar al trabajador una pensión única.