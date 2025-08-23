¿Es legal trabajar con auriculares y música?

Cada vez es más común ver a empleados que, mientras realizan tareas administrativas u otras funciones rutinarias, llevan puestos los auriculares para escuchar música, radio o pódcast. Pero surge la duda: ¿puede la empresa prohibirlo? Según explica Juanma Lorente, abogado laboralista con cerca de medio millón de seguidores en TikTok, la respuesta es clara: “Sí, la empresa te puede negar el poder trabajar con auriculares”.

El abogado detalla que hay situaciones concretas en las que el empleador tiene la facultad de restringir su uso. “Cuando tengas que estar trabajando y tu obligación sea escuchar una alarma o estar pendiente de algo a nivel auditivo, ya que el uso de los auriculares puede hacer que estés menos pendiente”, explica. Pone como ejemplo el caso de un vigilante de seguridad: “Si tienes los cascos puestos escuchando música, puede ser que en el otro lado de la nave esté pasando algo y no te enteres.”

Otro escenario en el que la empresa puede prohibirlos es si afectan directamente al rendimiento. “Si se nota que cuando te pones los auriculares te distraes más y tu rendimiento es menor. Es verdad que medir esto es muy complicado, pero si la empresa puede probarlo, también te lo pueden prohibir”.

Por ello, el abogado recomienda la vía más sencilla: el diálogo con tus superiores. “Lo mejor que puedes hacerlo, como con casi todo, es hablarlo con tu jefe".