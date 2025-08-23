El SEPE lo aclara: no basta con tener días cotizados, así debes solicitar el paro
Muchos trabajadores piensan que, al ser despedidos, automáticamente están en paro, pero esto no es necesariamente así
El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha aclarado una duda que es muy común: aunque tengas los días cotizados necesarios, no podrás solicitar la prestación por desempleo si aún no estás en situación legal de desempleo, como ocurre con las vacaciones no disfrutas que sí están incluidas en el finiquito. Muchos piensan que, al ser despedidos, automáticamente están en paro. Sin embargo, si se tienen días de vacaciones pendientes que la empresa paga en la liquidación, ese periodo cuenta como alta, ya que sigue activa la cotización de la Seguridad Social
Muchos trabajadores piensan que, al ser despedido, automáticamente se encuentran en paro. Sin embargo, si se tienen días de vacaciones pendientes que la empresa paga en la liquidación, ese periodo cuenta como alta, ya que sigue activa la cotización a la Seguridad Social. Solo podrás solicitar la prestación después de que finalice ese periodo de vacaciones pagadas, pues en ese momento si que pasarás a estar legalmente desempleado. Una vez concluido ese periodo, tienes un plazo máximo de 15 días hábiles para presentar la solicitud de paro, que puede hacerse de forma online o presencial
Otros requisitos para pedir el paro
Además de estar en situación legal de desempleo y haber cotizadas un mínimo de 360 días, para cobrar el paro también debes cumplir los siguientes requisitos:
- Estar afiliado y en alta (o asimilado de alta) en la Seguridad Social
- Estar inscrito como demandante de empleo
- No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación
- No estar percibiendo pensiones incompatibles con el paro
Por lo tanto, debes tener muy en cuenta que aunque hayas acumulado los días cotizados neceasrioas (mínimo de 360), no podrás acceder a la prestación por desempleo si tu relación labotal finalizó con vacaciones pagadas pendientes, ya que durante ese intervalo sigues cotizando y no serás considerado legalmente como desempleado. Solo una vez finalizado ese periodo podrás iniciar la solicitud de paro dentro de los 15 días hábiles siguientes. Asegúrate de cumplir con los demás requisitos habituales (alta Seguridad Social, demandante de empleo).
