Aviso del Banco de España: no hagas esto cuando te pidan el DNI
El organismo aclara en qué casos las tiendas pueden exigir el DNI antes de pagar
Es fundamental llevar el DNI en el bolsillo para identificarnos si alguien nos lo pide. También sigue siendo necesario para realizar algunas gestiones, ya sean para empresas públicas o privadas.
Ya sea en físico o con alguna foto, en muchos lugares nos piden mostrar nuestro carnet para comprobar que eres la persona que está haciendo ese proceso y no se está cometiendo un delito. Esto es muy importante, sobre todo, cuando se paga con tarjeta, por eso tenemos que seguir estas recomendaciones para hacerlo más seguro.
Atención con esto para que no te timen
El Banco de España avisa de que las tiendas están en su derecho de pedir una identificación antes de hacer el pago, y si lo solicitan deberemos hacerlo. Sin embargo, a muchos se nos olvida llevarlo y no lo tenemos a mano cuando lo demandan.
Pero no te preocupes porque hay otras alternativas. También puedes enseñar el pasaporte (que es más extraño que lo lleves) o el carnet de conducir. Este sí es más fácil de mostrar ya que exixte una aplicación de la DGT para poder tenerlo siempre a mano en tu móvil.
El Banco de España recuerda: "Pedir el DNI solo aumenta la seguridad de la operación, tienes derecho a solicitar copia de la transacción y, además, te recomendamos que revises bien que el importe introducido en el datáfono sea el correcto".
