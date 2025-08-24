La confesión de Gonzalo Bernardos sobre las viviendas de protección oficial: "El dato mata a relato"

El tema de la vivienda continúa estando en boca de todos. Conseguir un piso asequible en cuanto a precio se ha convertido en una quimera a la que muy pocas personas pueden acceder. En este contexto, los jóvenes son los principales damnificados. El alto coste del alquiler en algunas ciudades como Madrid o Barcelona o la incertidumbre que hay sobre la vivienda son algunas de las causas por las que miles de españoles ven díficil emanciparse.

Esta situación choca con el hecho de que cada vez se construye menos vivienda pública, una situación que hace más difícil el acceso a una vivienda cualificada. Los consejos de expertos económicos como Gonzarlo Bernardos o el Niño Becerra cobran especial relevancia.

El analista y consultor económico, conocido por sus intervenciones en televisión y por dar clase en la Universidad de Barcelona, ha vuelto a poner sobre la mesa una opinión que va a dar mucho que hablar: las viviendas de protección oficial. Bernardos ha recurrido a su red social favorita, X, para expresar su malestar con los políticos ante la situación que atraviesa la vivienda.

El relato se ha basado en la poca cantidad de vivienda de protección oficial que se está construyendo por parte del gobierno y la hipocresía que hay alrededor de todo ello. "¿Cómo nos toman el pelo los políticos con las viviendas de protección oficial? Todos dicen que tienen mucho interés en hacerlas. Los números indican lo contrario", iniciaba en su mensaje en X, anteriormente Twitter.

Acto seguido, el economista ha aportado una serie de datos que refutan su mensaje: "En el primer trimestre 2025, los promotores públicos solo han iniciado 372 viviendas. Dato mata a relato". Este es un dato muy pobre en cuanto a la creación de vivienda de protección oficial y contrasta con los números en el pasado siglo.