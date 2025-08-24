Gonzalo Bernardos, economista, alerta a las familias españolas de lo que llega en septiembre con la 'vuelta al cole': «Será el momento de preguntarse si los niños pueden reutilizar la mochila»
El catedrático de economía lanzaba una advertencia de cara a los gastos asociados al material escolar, los uniformes y las matrículas
Septiembre nunca ha sido un mes fácil para las familias, pero cuando hay niños pequeños en casa la cuesta arriba se nota todavía más.
A los gastos habituales del hogar se suman de golpe materiales escolares, libros de texto, uniformes y matrículas: todo esto convierte la vuelta al cole en una de las épocas más complicadas para la economía doméstica.
Según un estudio elaborado por el comparador financiero Banqmi, el coste medio por alumno para el curso van a superar los 422,05 euros, lo que supone un 1,59% más que el año pasado. Desde 2018, la factura escolar se ha disparado en casi un 15%, reflejando la presión que cada inicio de curso ejerce sobre las familias.
El mayor desembolso se concentra en dos partidas: los uniformes (229,79 euros de media) y los libros de texto (192,26 euros). Estos últimos son los que más suben este año, con un incremento del 2,33% y con especial impacto en Infantil (+4,55%) y en Primaria (+2,25%).
La advertencia de Gonzalo Bernardos
El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha puesto sobre la mesa un aspecto que muchas veces se pasa por alto en verano. Mientras la mayoría piensa en las vacaciones y en cómo pagarlas, septiembre espera a la vuelta de la esquina con facturas inevitables.
«Será el momento de preguntarse si los niños pueden reutilizar la mochila o los libros del curso pasado», ha señalado el experto, recordando que la vuelta al cole supone de media unos 500 euros por niño. Bernardos advierte del riesgo de financiar las vacaciones con préstamos o tarjetas de crédito: una práctica cada vez más común que puede dejar a muchas familias sin margen de maniobra cuando llegue el gasto escolar.
