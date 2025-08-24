¿Es legal que te controlen el tiempo que pasas en el baño en el trabajo?

La pregunta parece absurda, pero ha llegado incluso a los tribunales. ¿Puede la empresa vigilar cuánto tardas en ir al baño y obligarte a recuperarlo después?

El abogado laboralista Juanma Lorente, con casi medio millón de seguidores en TikTok, lo deja claro en su último vídeo: “Tu empresa no tiene derecho a controlarte el tiempo que vayas al baño. Y tampoco podrá hacértelo devolver.” Según la justicia, ese tiempo cuenta como trabajo efectivo, porque forma parte de las necesidades básicas de cualquier persona.

“Los seres humanos son seres humanos, no son máquinas. Necesitan ir al baño, es algo inevitable”, recuerda Lorente. Solo en casos de abuso —empleados que prolonguen esas pausas para trabajar menos— la empresa podría intervenir. En condiciones normales, no hay ningún motivo legal para imponer cronómetros ni sanciones.