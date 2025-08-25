¿Puede tu jefe obligarte a recuperar horas perdidas en el trabajo? Esto es lo que dice la ley

Durante los meses de verano, algunas empresas ven incrementada su actividad, sobre todo en el sector servicios y, más concretamente, la restauración y hostelería, dado que se produce un influjo de personas en vacaciones, especialmente en destinos turísticos. Pero, por lo general, la sociedad se ralentiza y para muchas empresas es un período de baja intensidad, donde ven reducida su actividad. En estos meses de poca productividad y una menor carga de trabajo, no es infrecuente que algunos empleadores decidan comunicar a sus empleados que pueden regresar a sus hogares y que esas horas de trabajo se recuperarán más adelante. Si no hay trabajo que hacer, para la empresa es preferible mandar a los trabajadores a casa y que pospongan sus funciones. ¿Es esto legal?

José Ramón López, asesor fiscal y divulgador bajo el nombre de "Fiscalidad para todos", ha pubicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde ahonda en los pormenores legales de las "horas perdidas". Advierte que algunas empresas se aprovechan del desconocimiento de sus empleados en torno a los derechos laborales, por lo que son víctimas de trampas que no saben detectar a tiempo. El experto en finanzas a menudo realiza publicaciones en sus redes sociales de características similares, con el objetivo de concienciar a su público sobre cuestiones legales de las que buena parte de la población no es consciente. En una de ellas, hace énfasis en la importancia de no dejarse engañar sobre horas perdidas: "Si tu empresa te la quiere liar, le puede salir mal".

¿Puede un jefe obligar a recuperar horas?

La legislación española es muy claro al respecto. Cuando una persona abandona su puesto por petición de su superior o no cumple sus funciones debido a que no hay trabajo, ese tiempo no debe recuperarse más adelante en forma de horas extra. Según el asesor fiscal, si en el trabajo no hay tareas a realizar por causas imputables al jefe, es decir, que no dependen de tu superior y nada tienen que ver contigo, no será obligatorio recuperar las horas de trabajo perdido. "Tu jefe te dice vete a casa, ya lo recuperarás. Tú te puedes ir a casa, pero después, si quieres, no lo vas a tener que recuperar", explica López. Para todo aquel trabajador en esta situación, la ley protege su derecho a no realizar horas posteriores para cubrir el tiempo en el que la carga de trabajo ha sido menor.

¿Por qué legalmente no es necesario recuperar las horas? La norma la establece el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores: "Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasara en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo". No importa si tu jefe considera que te estás "escaqueando", cambiar las horas que figuran en el contrato debido a la baja actividad es un incumplimiento de la ley y puede conllevar sanciones para la empresa.

¿Y si he dado mi consentimiento?

Los convenios colectivos y acuerdos entre empleador y empleados regulan los detalles de un contrato laboral, estableciendo las obligaciones de cada parte. Pero no siempre prevalecen.El asesor fiscal asegura que "da igual que tu empresa te haga firmar un papel" donde afirmas estar conforme con la decisión de posponer las horas de trabajo. Por mucho que una empresa haya puesto sobre escrito la decisión de recuperar horas y esté firmada por los empleados. El Estatuto de los Trabajadores siempre se encuentra por encima de los convenios colectivos y los acuerdos entre trabajador y empresario firmados de manera individual. Según el asesor fiscal, un convenio colectivo o la firma de un acuerdo con la empresa tan sólo puede mejorar las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

En cualquier caso, la responsabilidad de la escasez de trabajo recae en el empleador. Legalmente estará obligado a pagar las horas en que el trabajador no ha realizado sus funciones y a no demandar tiempo extra en el trabajo en una fecha u hora posterior. Algunas empresas aprovechan el desconocimiento de sus empleados y les hacen firmar, de modo que se otorga legitimidad a la idea de que recuperar horas de trabajo está contemplado en la ley. Ahora bien, un empleado que se percate de esta artimaña a tiempo puede negarse a realizar horas extra más adelante, haya firmado o no cualquier tipo de documento, ya que no será vinculante. "¿Tu empresa te la quiere liar? Perfecto, trabajas menos horas y cobras lo mismo", señala López.