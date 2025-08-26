¿Te puede despedir tu jefe por oler mal? Un abogado laboralista lo explica

La higiene no es sólo una cuestión personal: también afecta a las personas que nos rodean y puede cerrarnos muchas puertas. La clave para generar buenas impresiones no reside únicamente en el uso de vestimenta apropiada y la manifestación de una personalidad agradable, sino que también está en un aseo adecuado. Una colonia, un poco de desodorante por las mañanas o una sonrisa sin sarro y lavada a conciencia diariamente pueden suponer la diferencia entre convervar el puesto de trabajo y el desempleo.

"En casi todos los trabajos hay alguien que no huele estupendamente, que no da gusto acercarse a él", señala Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido. En los casos más graves, la falta de higiene puede acarrear problemas con el empleador, los compañeros de trabajo y los clientes. El mal olor corporal llevado al extremo constituye una razón válida para justificar un despido. El experto en cuestiones jurídicas sube contenido a sus redes sociales con el fin de informar sobre posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de los trabajadores; como explica, el aseo deficiente no está legalmente protegido.

Despido por mal olor

"La empresa puede despedir disciplinariamente, sin indemnización", afirma Lorente. A ojos de la ley, un escaso aseo personal infringe la buena fe contractual y da pie a un despido procedente, ya que daña la convivencia entre los trabajadores y puede perjudicar el rendimiento en el lugar de trabajo. El hedor es una distracción molesta que también puede perjudicar a la empresa si el empleado trabaja de cara al público, ya que crea un ambiente desagradable y desincentiva a los clientes y proveedores.

El despido procedente también se contempla en los casos donde el mal olor no provenga directamente del cuerpo del empleado, pero sí sea su causante y perjudique a la empresa. Por ejemplo, si un trabajador siempre deja el aseo sucio y con mal olor. Así es: te pueden echar por no tirar de la cadena o salpicar la taza cuando meas. Por lo general, cuando una persona muestra actitudes que obvian los mínimos para una buena convivencia en el entorno laboral, el empleador estará en su derecho de despedirle. "Es totalmente legal que se plante tu jefe con tu compañero que huele mal en un despacho y le plante una carta de despido en la que ponga 'despido por oler mal'", afirma el abogado.

Requisitos para el despido

La empresa debe haber dado varios toques de atención al compañero que es fuente del mal olor, incluso sanciones, de modo que haya podido actuar en consecuencia para tratar la raíz del mal olor. El despido es la medida disciplinaria más grave: sólo puede darse si el empleado ha cometido la misma falta tres veces y se le ha advertido en repetidas ocasiones sobre el problema.

Por lo general, la higiene personal forma parte de la vida privada de los empleados y la empresa no tiene potestad a ese respecto. Sin embargo, si se puede demostrar la existencia del problema mediante quejas por escrito de otros empleados o del servicio de atención al cliente, lo más probable es que en un juicio se falle a favor de la empresa. En caso de no poder probar que el mal olor del empleado era disruptivo, un juez puede declarar el despido como improcedente.

En caso de que el hedor esté causado por un problema de salud, la empresa no podrá despedir ni sancionar al empleado, ya que la legislación española lo protege. Ahora bien, sí que podrá tomar medidas para mitigar los efectos negativos del olor, como puede ser mover el lugar de trabajo de la persona que desprende el hedor.

¿Cómo evitar oler durante el verano?

En verano, hacer frente al hedor corporal puede suponer todo un reto debido a las altas temperaturas. Las bacterias presentes en la piel entran en contacto con el sudor y producen ese característico olor que en el entorno laboral puede acarrearnos problemas, especialmente cuando nos encontramos en un espacio cerrado.

Los métodos más efectivos para mitigar el mal olor veraniego son los siguientes:

Aplicar desodorante o antitranspirante. No vale usarlos una vez ya se ha empezado a sudar para tratar de dispersar el mal olor, ya que pueden incluso resultar contraproducentes.

No vale usarlos una vez ya se ha empezado a sudar para tratar de dispersar el mal olor, ya que pueden incluso resultar contraproducentes. Duchas regulares , sobre todo después de haber realizado esfuerzo físico o haber pasado excesivo calor.

, sobre todo después de haber realizado esfuerzo físico o haber pasado excesivo calor. Usar ropa fresca y limpia , y nunca reutilizar la misma prenda varias veces. ¿Crees que podrías usar esa camiseta otra vez sin pasarla por la lavadora? En verano será mejor pensártelo dos veces.

, y nunca reutilizar la misma prenda varias veces. ¿Crees que podrías usar esa camiseta otra vez sin pasarla por la lavadora? En verano será mejor pensártelo dos veces. Vestir prendas con fibras naturales : seda, lana y algodón, entre otras.

: seda, lana y algodón, entre otras. En los casos más graves, uso de crema antibiótica que evite la fermentación de las bacterias presentes en la piel.

Conviene cuidar nuestra higiene personal cuando compartimos espacio con los demás, sobre todo cuando nuestro puesto de trabajo está en juego. "Te recomiendo que si algún día dudas si ducharte o no antes de ir a trabajar, dúchate. Te pueden despedir por ir oliendo fatal", asegura el abogado laboralista.