Este es el mayor error que puedes cometer si tu empresa te reduce la jornada laboral

El momento más temido por toda persona en situación de empleo es aquel en que la empresa lo considera prescindible y la despide. El segundo es una reducción de la jornada laboral que le impide mantener el mismo nivel de vida. Cuando se pasa a percibir un salario considerablemente menor, la persona se ve obligada a sopesar sus opciones: ¿permanecer en el trabajo o marcharse para buscar ofertas con mejores condiciones? El empeoramiento de las condiciones laborales conlleva una serie de problemas.

Andrés Millán, abogado y divulgador de contenido jurídico y de finanzas bajo el alias @lawtips, comenta en su cuenta de TikTok las situaciones en que los empleados reciben la noticia de que su horas remuneradas se reducen. El experto en temas jurídicos asegura que muchos olvidan un detalle fundamental, toman la decisión incorrecta y terminan por perder dinero como consecuencia.

Reducción de la jornada laboral

Según Millán, "si tu empresa te cambia el horario de jornada completa a jornada parcial, pasas a ganar mucho menos dinero", lo cual tiene repercusiones legales. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo no pueden ser impuestas unilateralmente, ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador. Si un trabajo es a jornada completa (30 horas a la semana o más), no podrá cambiarse a jornada parcial a menos que haya acuerdo previo entre las dos partes, y viceversa.

Esto no se limita al horario y la cantidad de horas. El cambio en el lugar de trabajo también puede considerarse una modificación sustancial en las condiciones laborales cuando cumple un requisito: el nuevo centro de trabajo debe estar a más de 50 kilómetros de distancia del anterior.

Como consecuencia de las modificaciones en sus condiciones laborales, muchos trabajadores deciden dar por finalizada su relación profesional con la empresa y presentan una excedencia voluntaria o dimisión. ¿El resultado? Este error conlleva la pérdida de una cantidad considerable de dinero. Una empresa no puede obligar al empleado a aceptar estos cambios en el contrato de trabajo, por lo que tampoco puede sancionar de ninguna manera a aquellos que rechacen las nuevas condiciones. En caso de que se produzca un despido por rechazar la redución de jornada laboral, podrá ser declarado nulo o improcedente.

¿Cómo salir bien parados?

El artículo 50 del Estatuto de Trabajadores contempla la extinción de un contrato laboral con un finiquitoequivalente a la que se percibe en un despido improcedente cuando se han producido modificaciones significativas en las condiciones de trabajo. Es lo que se conoce como autodespido. El abogado señala la importancia de tener esto en consideración si nos planteamos abandonar la empresa a raíz de una reducción de jornada: "No dimitas. Haz esto".

Para que un empleado pueda llevar a cabo un autodespido, debe primero presentar una carta exponiendo a su empleador las razones por las que toma la decisión de poner fin a su relación laboral. A continuación, el empleado debe presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social, y es recomendable que cuente con la asesoría de un abogado laboralista. Entonces el caso quedará en manos de un juez, que será quien decida si conceder el autodespido, con las prestaciones que ello conlleva. "Autodespídete, porque así tendrás derecho a cobrar el paro, pero es que también tendrás derecho a una indemnización", explica el abogado.

Según el Estatuto de los Trabajadres, el autodespido se contempla en los casos que cumplen uno de los siguientes requisitos:

Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo.

El incumplimiento o el retraso en los pagos al empleado.

Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, salvo en los casos de fuerza mayor.

Estos supuestos deben contar con pruebas (documentos legales, correos, mensajes, grabaciones) que demuestren que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones o ha modificado considerablemente las condiciones del trabajador. Cuando se da una reducción de la jornada laboral, estos cambios quedan reflejados en el contrato de trabajo, por lo que no serán difíciles de probar si se llega a juicio.