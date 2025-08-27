¿Tienes billetes quemados? El Banco de España puede devolverte el dinero

En situaciones extremas como un incendio en casa o en un local comercial, muchas personas creen que todo está perdido, incluyendo el dinero en efectivo que pudieran tener guardado. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el Banco de España ofrece un servicio para analizar y canjear billetes deteriorados, incluidos los quemados, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

El procedimiento para recuperar el valor de los billetes quemados o deteriorados es relativamente sencillo. Cualquier persona física o entidad puede acudir a una sucursal del Banco de España, o bien a su entidad financiera, y presentar los billetes afectados para su análisis. El canje se realizará siempre que se conserve más de la mitad del billete original o si se puede demostrar claramente que la parte restante fue destruida. Además, también se aceptan billetes manchados, escritos, descoloridos o rotos, siempre que conserven su autenticidad.

Cómo recuperar un billete quemado

Es importante destacar que, una vez reconocida la legitimidad del billete, el canje puede hacerse en efectivo o mediante abono en cuenta bancaria, según la preferencia del solicitante. En casos donde el billete esté dañado por un defecto de fabricación, el canje se efectúa inmediatamente y sin ningún coste adicional.

Qué hacer si tienes billetes quemados / INFORMACIÓN

Para iniciar el trámite de forma presencial, es necesario solicitar cita previa, ya sea para acudir a la sede central del Banco de España en Madrid (calle Alcalá 48) o a cualquiera de sus sucursales repartidas por el territorio nacional. También pueden gestionarlo directamente las entidades de crédito, especialmente cuando actúan en nombre de sus clientes. En este último caso, será necesario rellenar un formulario específico denominado “Admisión de billetes deteriorados para su canje a través de representante”, y presentar la documentación correspondiente junto con los billetes afectados.

Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero. Te explicamos cómo solicitar el canje 👉https://t.co/Gm5E28WF8T#bdeEfectivo pic.twitter.com/tCUhpaLD6Z — Banco de España (@BancoDeEspana) August 26, 2025

Cabe recordar que el Banco de España se reserva el derecho a rechazar ciertas operaciones o limitar el abono del canje, especialmente si hay dudas sobre el origen del dinero o las circunstancias del deterioro. Por eso, es importante aportar la máxima información posible y, si es el caso, documentación que respalde el incidente (como denuncias, informes de bomberos, etc.).

Este servicio está abierto a cualquier ciudadano, empresa u organización que tenga en su poder billetes deteriorados, sin importar la causa del daño. Si bien puede parecer una medida poco conocida, es una herramienta fundamental para proteger el valor económico de las personas en situaciones imprevistas como incendios, inundaciones o robos frustrados. Además, garantiza que los billetes que circulan en el sistema financiero se mantengan en buen estado.