Bulos sobre herencias: una notaria y un abogado desmienten los más comunes

En el mundo de las herencias circulan todo tipo de rumores y creencias que, aunque se repiten con total seguridad en conversaciones familiares o en internet, no tienen ningún respaldo legal. Estos bulos sobre herencias pueden generar conflictos entre hermanos, retrasar el reparto de bienes o incluso llevar a decisiones equivocadas con consecuencias económicas graves. Para arrojar luz sobre el tema, la notaria María Cristina Clemente Buendía y el abogado especialista en herencias David Jiménez han dedicado un episodio de su podcast a desmontar los mitos más extendidos y explicar qué dice realmente la ley.

Si no haces testamento, tus bienes van al Estado

Uno de los bulos más repetidos es que si no haces testamento, tus bienes pasan automáticamente al Estado. Nada más lejos de la realidad: en ausencia de testamento, la sucesión se rige por lo que marca la legislación civil y los herederos son, por orden, los descendientes, ascendientes, el cónyuge, los parientes colaterales y, solo en último extremo, el Estado. Esto significa que únicamente cuando no existen familiares hasta cuarto grado, el Estado hereda. Por tanto, lo recomendable es hacer testamento para evitar líos, pero es falso que sin él se pierda todo a favor de la Administración.

Dejar la herencia a tu mascota

Otro mito popular es que puedes dejar tu herencia íntegra a tu mascota. Aunque las redes sociales han popularizado esta idea, en España no es legal designar a un animal como heredero. Lo que sí es posible es dejar bienes a una persona de confianza con la obligación de destinar parte de esos recursos al cuidado de la mascota, o constituir lo que se conoce como un legado con carga. Es decir, el dinero o los bienes nunca pasan a ser propiedad del animal, sino que se canalizan a través de una persona física o jurídica.

Una notaria desmiente algunos de los bulos más conocidos sobre las herencias / ShutterStock

Testamento ológrafo

Dentro del podcast, María Cristina Clemente y David Jiménez también hablan del testamento ológrafo, otro terreno donde abundan bulos. Se trata de un testamento escrito de puño y letra por el testador, que muchas personas creen que siempre es válido y suficiente. Sin embargo, para que sea reconocido debe cumplir requisitos muy concretos: estar escrito y firmado íntegramente por el testador, fechado, y posteriormente presentado ante notario dentro de los cinco años siguientes al fallecimiento. Si no se cumplen estas condiciones, puede ser impugnado fácilmente.

Usufructo

Entre los bulos destacados también destacan el del usufructo, una figura que muchos creen que permite al cónyuge viudo disponer libremente de la vivienda o de todo el patrimonio, cuando en realidad el usufructuario solo tiene derecho al uso y disfrute de los bienes, pero no a venderlos ni hipotecarlos sin el consentimiento de los nudos propietarios. En segundo lugar, la cláusula de libre disposición, que suele malinterpretarse como una forma de dejar todos los bienes a quien uno quiera, cuando en realidad solo afecta a una parte de la herencia (la de libre disposición) y siempre respetando la legítima de los herederos forzosos.

El bulo número uno, según lo comentado en el podcast, es el “fideicomiso”. Muchas personas creen que esta figura permite controlar a perpetuidad lo que se hace con una herencia, imponiendo condiciones ilimitadas a los herederos. En realidad, el fideicomiso es una institución regulada con límites muy claros y que no permite establecer cadenas de herencias eternas. Su uso indebido o mal entendido puede complicar enormemente la sucesión, y solo debe aplicarse con asesoramiento notarial especializado.