Líos con el testamento: qué hacer si te nombran heredero y tu hermano queda fuera

Cuando llega el momento de una herencia, la situación puede complicarse si en el testamento uno de los hermanos ha sido desheredado. Este escenario, más frecuente de lo que parece, genera muchas dudas entre los herederos nombrados y la viuda o viudo del testador. Tal y como explica la notaria María Cristina Clemente Buendía en su canal de Instagram, hay dos aspectos fundamentales que debes tener en cuenta para actuar correctamente y evitar problemas legales: si el hermano desheredado tiene o no hijos y la posibilidad de que se impugne la desheredación en los tribunales.

Hermano desheredado sin hijos

En primer lugar, si el hermano desheredado no tiene hijos, la situación es mucho más sencilla. Los herederos designados en el testamento y el cónyuge viudo pueden acudir al notario para otorgar la escritura de partición de la herencia sin necesidad de notificar nada al hermano excluido. Basta con manifestar en esa escritura que no existe constancia de que el desheredado haya tenido descendencia. Con esta declaración, se procede directamente al reparto de los bienes. Esta práctica ha sido avalada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en una resolución del 23 de julio de 2024, que confirma que no es necesario informar al hermano desheredado si no hay descendientes.

Cómo arreglar los líos con las herencias entre hermanos / ShutterStock

Desheredado con hijos

La situación cambia cuando el hermano desheredado sí tiene hijos. En ese caso, los descendientes deben ser convocados y participar en la escritura de partición de la herencia, ya que mantienen su derecho a la legítima estricta. La legítima es la parte de la herencia que la Ley reserva de manera obligatoria a determinados herederos forzosos, como los hijos y descendientes. Por lo tanto, aunque el progenitor haya decidido desheredar a uno de sus hijos, sus nietos no pierden este derecho y deben recibir la parte que les corresponde.

El segundo aspecto clave que explica la notaria Clemente Buendía es la llamada negación. La desheredación no siempre queda zanjada con la redacción del testamento: el hermano excluido puede impugnar la causa de desheredación y solo un juzgado puede resolver esa controversia. En este tipo de procedimientos judiciales, la carga de la prueba recae sobre los herederos beneficiados, es decir, sobre quienes han recibido la herencia en detrimento del hermano desheredado. Son ellos quienes deben demostrar la veracidad de la causa alegada por el testador para justificar la exclusión.

Este punto es fundamental, ya que la impugnación judicial puede alterar por completo la distribución de la herencia. Si el juez considera que la causa de desheredación no se ha probado de forma suficiente, el hermano excluido podría recuperar su derecho a la legítima. De ahí la importancia de contar con asesoramiento jurídico y preparar adecuadamente la defensa, especialmente cuando existen bienes de gran valor en disputa o situaciones familiares conflictivas.