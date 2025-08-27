Miguel Benito, abogado laboralista: "No conocer esta ley le costó a uno de nuestro clientes más de 40.000 euros"

Existen una miríada de razones por las que un empleador puede dar por terminada la relación laboral con uno de sus trabajadores, pero no todas son legítimas. Cuando se extingue un contrato laboral, hay tres variables con las que se calcula la indemnización para el trabajador: antigüedad, salario y el tipo de despido. Cuando la empresa incumple con las formalidades administrativas (el preaviso y la carta de despido) o no es capaz de demostrar el incumplimiento del contrato laboral por parte del trabajador, el afectado puede recurrir en los tribunales para percibir una compensación extra por despido improcedente. El despido trastoca la vida del trabajador y lo obliga a plantearse nuevas alternativas, por lo que la indemnización puede convertirse en un colchón económico que lo mantenga a flote hasta que encuentre otro medio para vivir.

Pero mucho ojo: no hay que dormirse en los laureles. Los trabajadores despedidos que buscan reclamar a la empresa por extinción indebida del contrato laboral tienen un marco de actuación muy estricto. Miguel Benito, abogado laboralista y creador de contenido, advierte sobre la importancia de conocer nuestros derechos y responsabilidades en el ámbito laboral para actuar con la mayor celeridad posible ante una situación de despido. Como explica en una de sus publicaciones en redes sociales, la ignorancia de las leyes puede conducir a pérdidas económicas cuantiosas. Uno de sus clientes solicitó ayuda por un despido en el que podría haber percibido más de 40.000 euros de indemnización, pero el abogado tuvo que darle una mala noticia: el caso estaba perdido. ¿Por qué? El plazo para presentar una demanda por despido es limitado.

El plazo para reclamar un despido

"Toda reclamación está sujeta a un plazo legal", explica Benito. En el ámbito laboral, las personas despedidas disponen de 20 días hábiles para presentar una demanda en el Juzgado de lo Social con jurisdicción en el lugar del centro de trabajo o el domicilio personal. Estos días no incluyen los sábados, domingos o festivos, pero conviene realizar los procedimentos legales lo antes posible y no posponerlos, ya que corremos el riesgo de perder una compensación económica, que en algunos casos asciende hasta decenas de miles de euros.

Por otro lado, el plazo para reclamar al empleador el pago de la cantidad pendiente es de un año desde el momento en que la empresa debe abonar el dinero.

El mes de agosto

Por lo general, el octavo mes del año se considera inhábil para la mayoría de los trámites judiciales. No es así para el ámbito laboral: agosto es un mes hábil para presentar las demandas por despido y entra dentro del plazo de 20 días. Quienes sean echados del trabajo en verano deben ser precavidos y actuar cuanto antes, ya que las manecillas del reloj siguen girando y podrían encontrarse con que han perdido miles de euros por no reclamar a tiempo.

Pasos a tomar tras un despido

En caso de que nuestro empleador decida rescindir el contrato unilateralmente y sospechemos que podría ser considerado improcedente o nulo en el juzgado, conviene seguir los siguientes pasos:

Nunca firmes de primeras el finiquito si crees que puedes reclamar , ya que podrías perder ese derecho. Algunas empresas incluyen clásulas en el finiquito para que renuncies a una compensación añadida. A veces estos documentos firmados pueden ser recurridos y pasar a considerarse inválidos si el juzgado detecta que se han vulnerado los derechos del trabajador, pero no siempre es así.

, ya que podrías perder ese derecho. Algunas empresas incluyen clásulas en el finiquito para que renuncies a una compensación añadida. A veces estos documentos firmados pueden ser recurridos y pasar a considerarse inválidos si el juzgado detecta que se han vulnerado los derechos del trabajador, pero no siempre es así. Solicita una carta de despido donde figuren las razones por las que el empleador pone fin a la relación laboral, ya que esto puede ser clave durante los posible procedimientos judiciales. En la carta debes indicar "no conforme" y la fecha para dejar abierta la posibilidad de presentar una reclamación.

donde figuren las razones por las que el empleador pone fin a la relación laboral, ya que esto puede ser clave durante los posible procedimientos judiciales. En la carta debes indicar "no conforme" y la fecha para dejar abierta la posibilidad de presentar una reclamación. Busca asesoramiento de un experto en derecho laboral para discutir las opciones más convenientes.

para discutir las opciones más convenientes. Presenta una papeleta de conciliación . Si crees que el despido es improcedente, puedes presentar una solicitud en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad Autónoma para negociar con la empresa. En caso de que las condiciones de la empresa no sean inadecuadas y no haya acuerdo, el último paso es acudir a la vía legal.

. Si crees que el despido es improcedente, puedes presentar una solicitud en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad Autónoma para negociar con la empresa. En caso de que las condiciones de la empresa no sean inadecuadas y no haya acuerdo, el último paso es acudir a la vía legal. Presenta la demanda por despido en los tribunales. A partir de este punto, el abogado laboralista que represente tus intereses será quien coordine tu caso para buscar una sentencia favorable.

Es imprescindible recordar que todas estas acciones se deben realizar dentro del plazo de 20 días o correremos el riesgo de perder la indemnización.