Lo que nunca debes hacer si te despiden, explicado por un abogado laboralista

En el mundo digitalizado de hoy en día, la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo smartphone que permite descargar y utilizar servicios de mensajería instantánea para conectar con cualquier persona de forma inmediata y sin importar la distancia. De entre estas aplicaciones, WhatsApp es la que se ha consolidado como la preferida por los españoles en todos los ámbitos: tanto el personal como el laboral. No es necesario hacer un hueco para una llamada telefónica, ya que con sólo pulsar unos pocos botones en las pantallas táctiles podemos enviar cualquier mensaje y esperar a que la otra persona lo lea cuando encuentre un hueco. Además de conversaciones privadas entre sí, los compañeros de trabajo y los jefes a menudo comparten grupos en estos servicios de mensajería. Pero tan fácil como se descarga una aplicación, se puede desinstalar, y tan fácil como se envía un mensaje, se puede borrar.

Nunca borres conversaciones de trabajo

Juanma Lorente, abogado laboralista y divulgador, afirma que uno de los mayores errores que puede cometer un trabajador es borrar los mensajes con su jefe o compañeros de trabajo después de ser despedido. Es frecuente que, en un arrebato de rabia, los trabajadores de los que prescinde la empresa eliminen las conversaciones por mensaje relacionadas con el trabajo y abandonen los grupos en común. A largo plazo, esta decisión puede suponer la diferencia entre percibir una indemnización y quedarnos sin nada. "En las conversaciones de WhatsApp con tu jefe, en los grupos de WhatsApp con tus compañeros, e incluso en conversaciones con tus compañeros se encuentran la mayoría de las pruebas que pueden hacerte ganar un juicio", explica el abogado.

Cuando un empleado presenta una demanda por despido, deberá probarse en un juicio que la empresa ha incumplido el contrato de trabajo o ha vulnerado los derechos fundamentales. Los mensajes de texto, imágenes y audios que permanecen en la nube de los servicios de mensajería pueden reflejar las auténticas condiciones laborales del empleado y demostrar su versión de los hechos: horas extra, nóminas sin pagar, motivos discriminatorios del despido, situaciones de acoso laboral y un largo etcétera. La huella digital que dejamos en los servicios de mensajería puede resultar muy útil a largo plazo y decantar la balanza a nuestro favor durante un proceso judicial. Si borramos el contenido impulsivamente, la situación se complica.

Pruebas en un juicio

Cualquier intercambio de mensajes es válido como prueba a aportar durante un proceso judicial, independientemente de si es texto, audio o imágenes, siempre que sea auténtico. Por esa misma razón, el abogado asegura que borrar conversaciones "es un gran error". También podemos presentar los mensajes intercambiados en redes sociales menos frecuentemente usadas como herramienta en el entorno laboral. Lo importante es el contenido de los mensajes. En consecuencia, conviene no eliminar nunca las cuentas que hayamos utilizado para tratar asuntos del trabajo o interactuar con compañeros y jefes.

Los mensajes en aplicaciones o redes sociales también son útiles a la hora de presentar una demanda que no necesariamente sea un despido. Cualquier problema en el ámbito laboral que se vaya a resolver mediante la vía juidicial será más fácil de demostrar con mensajes. En los casos de acoso laboral, conviene guardar las conversaciones donde los compañeros o jefe hayan mostrado una actitud vejatoria para poder presentar una denuncia sólida. Un caso puntual difícilmente puede llevar a un fallo a nuestro favor, pero si los grupos y conversaciones privadas muestran reiteradas conductas abusivas, estos mensajes serán fundamentales.

Grabar conversaciones

Cuando no hay suficientes pruebas en los mensajes de aplicaciones y redes sociales, cabe recordar que una grabación es una opción viable. Los trabajadores que todavía permanecen en su puesto de trabajo y buscan presentar un demanda o denuncia, pueden ir un poco más allá y grabar las conversaciones con sus compañeros y jefes; basta con usar un simple teléfono móvil. Pero mucho ojo: únicamente puedes grabar las conversaciones si formas parte de ellas o si uno de los interlocutores da su consentimiento. De otra forma se estaría incurriendo en una vulneración del derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones.

En cualquier caso, conviene disponer de conversaciones donde se pruebe cualquier posible vulneración contra nuestros derechos como empleado, aunque haya una buena relación y ambiente. Como afirma el abogado laboralista, "cuando las cosas se tuercen, que es posible que se tuerzan, agradecerás tener esas conversaciones".