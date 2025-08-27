Mucho cuidado con sacar dinero así: Hacienda puede multarte

Retirar dinero en efectivo es una acción de lo más común. Sin embargo, sacar billetes del cajero puede convertirte en foco de Hacienda en ciertos casos.Y es que, aunque los ciudadanos tienen derecho a disponer de sus ahorros, existen límites y normativas que regulan estas operaciones con el objetivo de prevenir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y otros delitos económicos. Por esta razón, es importante conocer cuándo y cómo se deben declarar estos movimientos para evitar sanciones de la Agencia Tributaria.

Cómo evitar multas de Hacienda

Según la legislación vigente, cualquier ingreso o retirada en efectivo que supere los 3.000 euros debe ser notificado automáticamente por el banco a Hacienda. Esta obligación también se aplica si en la operación intervienen billetes de 500 euros, independientemente de la cantidad total. Estas medidas permiten a la administración fiscal vigilar operaciones potencialmente sospechosas y detectar posibles intentos de ocultar ingresos o evadir impuestos.

Pagos con billetes en euros / INFORMACIÓN

Hasta 120.000 euros de multa

Las sanciones por no cumplir con estas obligaciones pueden ser muy elevadas. Si la infracción se considera leve —es decir, si no supera los 3.000 euros— la multa puede alcanzar hasta el 50 % del importe no declarado. En caso de una infracción grave, cuando la base imponible supera los 3.000 euros y se ha detectado ocultación, la sanción se sitúa entre el 50 % y el 100 %. Pero si la Agencia Tributaria considera que se trata de una infracción muy grave, por ejemplo, por superar los 120.000 euros con indicios de blanqueo de capitales, el castigo puede alcanzar hasta el 150 % de la cantidad defraudada.

Estos porcentajes convierten cualquier irregularidad en una posible amenaza financiera importante. Además, si Hacienda detecta que una persona realiza retiradas de efectivo con frecuencia, puede considerar que está tratando de eludir el control fiscal. Por este motivo, conviene tener cuidado con realizar muchas operaciones en efectivo que, aunque no superen el umbral legal individualmente, sumadas puedan ser interpretadas como un intento de ocultación.