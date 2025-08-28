Soy abogado y te explico las dos cosas que debes hacer si sufres acoso laboral

El fenómeno del acoso laboral, mobbing según su denominación inglesa, es una lacra que se da a menudo en España. Las personas que lo sufren son hostigadas de forma intencional, reiterada y sistemática por sus compañeros de trabajo o jefes, con el fin de generar miedo y estrés en la persona y, en muchos casos, empujarla a abandonar la empresa. Además de tener un impacto negativo en la rendimiento, el daño a la salud mental de las víctimas puede ser irreversible, por lo que es imprescindible actuar cuanto antes cuando advertimos una situación de acoso o somos las propias víctimas.

Acoso en el entorno laboral

Juanma Lorente, abogado laboralista y divulgador, señala cómo este problema sigue creciendo: "Se están multiplicando los casos de acoso laboral. Tremendo la cantidad de citas que tengo a diario por este motivo". No basta con aguantar el envite de las humillaciones, la violencia verbal y la discriminación, ya que de este modo se perpetúan las conductas vejatorias dentro de la empresa. Cuando el acoso es, hay que tomar los pasos necesarios para poner fin a la situación.

No se debe confundir el acoso con los conflictos laborales o el desgaste profesional. Las situaciones de acoso requieren de una conducta prolongada en el tiempo y con intención de perjudicar a la víctima. El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 4.2 el derecho de los empleados a no ser discriminados por diversas razones: sexo, estado civil, origen racial y étnico, religión y orientación sexual, entre otros. El incumplimiento de esta norma como parte de un hostigamiento repetido en el ámbito laboral constituye un acto de acoso.

El abogado laboralista explica que existen mecanismos legales diseñados para denunciar y proteger a los trabajadores que experimentan este problema, por lo que debemos tomar los pasos necesarios para activarlos.

Recopilar pruebas

"Puedes rescatar correos electrónicos, puedes rescatar WhatsApps y, sobre todo, puedes grabar conversaciones", aconseja Lorente. Ante un caso de acoso laboral, es fundamental conservar la mayor cantidad posible de mensajes o documentos que prueben la conducta vejatorio y abusiva. Nunca borres las conversaciones con tu jefe, tus compañeros de trabajo, o salgas de los grupos de trabajo empujado por la frustración. La falta de pruebas podría dificultar la resoución del problema y prolongar la situación de acoso.

Hoy en día la mayoría de las personas poseen un móvil con la capacidad de grabar conversaciones, lo que es completamente legal siempre y cuando tú participes como interlocutor. En caso de contar con un compañero que quiera ayudar a destapar el acoso, también se puede hacer uso de las conversaciones grabadas por él en las que intervenga. Tan sólo hace falta suy consentimiento.

¿Y si no se permite entrar al trabajo con teléfono móvil? El abogado ofrece una alternativa: grabadoras de voz. Existen modelos pensados especialmente para ser discretos y no llamar la atención al capturar sonido, que pueden camuflarse fácilmente entre otros dispositivos electrónicos o ponerse fuera de la vista: debajo de mesas y sillas o en los bolsillos.

Abrir el protocolo de acoso

Todas las empresas deben contar con mecanismos internos para prevenir, detectar y actuar en los casos de acoso laboral. El abogado explica que el protocolo "es obligatorio en todas las empresas", y las personas con trabajadores a su cargo deben establecer uno, independientemente de si desarrollan su actividad como autónomos o empresarios. Ante una situación de acoso, las víctimas deben pedir que se tramite el protocolo por escrito, ya que puede servir como escudo legal de cara al futuro, sobre todo si el conflicto se resuelve mediante la vía judicial.

El protocolo de acoso protege a toda la plantilla de una empresa, desde los superiores hasta las personas en períodos de prácticas, voluntariado o formación.

Las empresas que no cuenten con un protocolo de acoso pueden enfrentarse a multas que varían según el nivel de gravedad:

Infracción mínima: de 7.501 a 30.000 euros

Infracción media: de 30.001 a 120.005 euros

Infracción grave: de 120.006 a 225.028 euros

Legalmente, todo empleado está protegido frente a las situaciones de acoso y puede llegar a percibir una indemnización por los daños morales y psicológicos. "No te calles. El acoso no es parte del trabajo. Es denunciable y tiene consecuencias", advierte el abogado.