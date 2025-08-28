Estafa en talleres: el timo de las falsas fugas que puede salirte muy caro

Tener un coche propio es una necesidad para millones de personas. Ya sea para ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o simplemente moverse con comodidad, el vehículo se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Sin embargo, mantener un coche en buen estado puede ser una fuente constante de gastos, especialmente cuando se trata de reparaciones imprevistas o mantenimiento técnico especializado.

En muchas ocasiones, no hay escapatoria: cuando el coche presenta una avería, hay que llevarlo al taller. Y es justo en ese momento cuando muchos conductores se sienten más vulnerables. No todos tienen conocimientos de mecánica, lo que abre la puerta a posibles abusos por parte de algunos talleres que no actúan con ética. Hay casos en los que se inventan averías que no existen o se inflan las horas de trabajo realizadas para aumentar la factura. Lamentablemente, estas prácticas engañosas son más comunes de lo que se piensa.

Un mecánico revela una de las estafas más comunes en los talleres de coches / PIXABAY

Las falsas fugas de aceite

Un caso reciente que ha sacudido las redes sociales tiene como protagonista a Scotty Kilmer, un mecánico estadounidense con más de 50 años de experiencia. Kilmer se ha hecho famoso por compartir sus conocimientos en plataformas como YouTube y TikTok, donde acumula más de 6 millones de seguidores en el primer caso y más de 700.000 en el segundo. Precisamente en TikTok ha revelado una estafa muy común en talleres: las falsas fugas de aceite, una trampa que puede costarle al cliente entre 900 y 1.500 euros.

En uno de sus vídeos más virales, Scotty Kilmer muestra un motor antiguo que presenta pequeñas manchas de aceite. Aunque no hay goteo ni rastro de fuga en el suelo, algunos talleres utilizan este tipo de señales como excusa para inventar una avería. Según Kilmer, ha visto este tipo de estafa “miles de veces” durante su carrera: se le dice al cliente que hay que desmontar el motor y cambiar juntas que en realidad no necesitan reemplazo, todo basado en una falsa alarma visual.

Este tipo de engaño se aprovecha de la poca información técnica de muchos conductores. Cuando el mecánico muestra el aceite acumulado, es fácil pensar que algo está mal y que, por tanto, es necesario intervenir cuanto antes. Pero según Kilmer, en la mayoría de los casos esas manchas no son peligrosas ni justifican una reparación tan costosa. Su consejo es claro: antes de autorizar cualquier intervención cara, pide una segunda opinión.

El problema, como explica el mecánico, es que el miedo juega un papel clave. Ver aceite en el motor puede generar alarma, y muchos conductores, en su deseo de no empeorar el problema, terminan confiando ciegamente en la primera opinión que reciben. Esto hace que la estafa sea muy rentable para talleres sin escrúpulos, que se aprovechan de la urgencia y la falta de conocimientos del cliente. Los comentarios en el vídeo de Kilmer confirman que esta práctica es, por desgracia, un timo conocido por muchos.