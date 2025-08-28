Las tres formas de irte de tu empresa con indemnización, explicadas por un abogado laboralista

Después de años en el mismo puesto de trabajo, el conocido como desgaste profesional puede hacer acto de presencia y convertir el horario laboral en una fuente de estrés y malestar psicólogico, que a largo plazo puede afectar seriamente a la salud mental. Muchas personas piensan en abandonar su trabajo o incluso cambiar de carrera profesional para buscar mejores oportunidades, pero se encuentran atrapadas por un contrato laboral y una situación económica personal inestable.

Despidos sin indemnización

La baja voluntaria a menudo no es una opción viable, dado que el empleado estaría renunciando a una posible indemnización y el derecho a cobrar desempleo: únicamente percibiría el finiquito, con los salarios que la empresa le debe.

Buscar el despido mediante una conducta inapropiada y un bajo rendimiento tampoco es una alternativa. Cuando un trabajador incumple sus responsabilidades laborales, se arriesga a que la empresa pongar fin al contrato con un despido procedente. Si bien este implica derecho a la prestación por paro, no conlleva el pago de una indemnización.

Perder la fuente de ingresos que representa el trabajo e irse con las manos vacías, sin un colchón económico adecuado, puede dejar a muchos en una posición precaria. En consecuencia, permanecen en sus puesto de trabajo, a pesar del agotamiento. Miguel Benito, abogado laboralista y creador de contenido bajo el alias @empleado_informado, ha publicado un vídeo en TikTok donde detalla detalla tres métodos para abandonar un trabajo y percibir tanto indemnización como derecho a paro. "Mucha gente aguanta situaciones insostenibles por miedo a perder dinero. Pero la realidad es que no siempre tienes que esperar a que te echen", asegura el experto en asuntos laborales.

Cambios en las condiciones laborales

Las dos primeras formas de abandonar el trabajo que expone Benito conllevan una indemnización, aunque no la máxima posible.

La primera es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que otorga al empleado el derecho a rechazarlas y rescindir el contrato laboral, con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de nueve mensualidades. Las modificaciones a considerar son las que afectan a las siguientes materias:

Jornada de trabajo

Horarios

Sistema de pago de nóminas y cantidad de salario

Sistema de trabajo y rendimiento

Funciones

La segunda es el traslado o movilidad geográfica. El artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores estipula que el traslado de centro de trabajo, si requiere también de un cambio de residencia por parte del empleado, otorga el derecho a una compensación por gastos de movilidad o a rechazar las nuevas condiciones. El trabajador que abandone su puesto alegando los cambios de centro como causa, podrá percibir una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

¿Cómo obtener la máxima indemnización?

La tercera y mejor clase de despido para el empleado es el autodespido. La ley ampara a los trabajadores cuyos empleadores incumplen lo establecido en el contrato de trabajo. Para que a un trabajador se le conceda el autodespido, debe ser capaz de demostrar que la empresa ha cometido faltas graves respecto a las condiciones pactadas cuando se firmó el contrato de trabajo. Algunos de los casos más comunes donde se permite son los siguientes:

Sobrecarga de funciones

Impagos o retraso en las nóminas

Falta de medidas de seguridad

Acoso laboral o mobbing

Modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo

El autodespido conlleva la máxima indemnización, además de derecho a la prestación por desempleo. Cuando un juez determina su validez, equivale a un despido improcedente, con una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.