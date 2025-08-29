No dejes que tu empresa te engañe: esta es la trampa para despedirte sin indemnización

Tu jefe te ha comunicado que estás despedido y ya no quiere verte más por el trabajo, así que en un arrebato de ira respondes de malas formas, recoges tus cosas y te marchas a casa. Mucho ojo: las acciones impulsivas te pueden salir muy caras. Las empresas saben esto y aprovechan el estado de rabia y desconcierto del trabajador para que acepte inconscientemente unas condiciones desfavorables. Cuando no existe una causa justificada válida para un despido objetivoo despido disciplinario, la única forma de evitar pagar una indemnización al empleado del que se quiere prescindir es mediante el engaño.

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista conocido como Un Tío Legal en las redes sociales, advierte sobre una trampa que los empleadores utilizan para despedir a sus empleados sin pagar una indemnización, además de dejarlos sin derecho a recibir una prestación por paro. "Es más habitual de lo que crees", asegura el experto en cuestiones laborales.

La trampa

Todo empieza con el despido verbal. El abogado explica que, en ocasiones, los superiores comunican el cese exclusivamente a través del medio oral y no dejan constancia en un documento escrito en un primer momento. Esto es improcedente y contradice el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge la obligación de los empleadores de comunicar por escrito el despido y con las causas que hayan conducido a la extinción del contrato, de modo que el trabajador pueda defenderse. Muchas empresas incumplen este requisito y presentan el cese de forma ambigua, sin explicitar que se trata de un despido, como, por ejemplo afirmando: "No queremos verte más, no hace falta que vuelvas".

La trampa reside en que, al no haber nada por escrito, ni documentos, ni mensajes de texto, ni grabaciones, la empresa puede tergiversar los hechos y no habría forma de probar lo contrario. El trabajador despedido permanece en su casa los días posteriores al despido, consciente de haber perdido el puesto de trabajo. El abogado señala que entonces "te llega una carta donde dice que te has ausentado durante una semana y eso se puede entender como una dimisión". En el momento de echarte, la intención era claramente despedir, pero sin un documento que deje costancia de la notificación, en los papeles la empresa puede alegar que has abandonado tu puesto y enmascarar el despido como una dimisión.

Consecuencias de una dimisión

La dimisión se puede entender como la "voluntad clara e inequívoca del trabajador de dejar el trabajo". No es necesario presentar formalmente y por escrito la renuncia al puesto de trabajo, sino que está implícita en cualquier muestra de incumplimiento del contrato laboral. Aunque el trabajador sepa que ha cumplido con sus funciones y sólo haya dejado de acudir al trabajo una vez lo han echado, sin un documento que refleje el despido, su palabra será insuficiente para darle la razón en un juicio.

¿Qué conlleva todo esto? La persona pierde el trabajo, cualquier posible indemnización por despido y el derecho a percibir una prestación por desempleo.

Qué hacer si te despiden

Es imprescindible mantener la calma. Con frecuencia un trabajador airado por su despido puede replicar en voz alta que ya no va a volver por la empresa, que no quiere tener nada que ver con ellos, o incluso caer en improperios. "Nunca hagas eso", aconseja el abogado. Los brotes de ira nublan el juicio en un momento crítico como es un despido y, además, pueden interpretarse como una dimisión. Si hay compañeros de trabajo cerca durante la discusión, incluso podrían declarar como testigos a favor de la empresa en un proceso judicial.

Para asegurar la prestación por desempleo y una indemnización (en caso de despido objetivo o improcedente), el abogado señala la importancia de seguir estos pasos:

Si puedes prever el encuentro con tus superiores donde van a comunicarte un despido de forma verbal, ten a mano un dispositivo para grabar la conversación . Es perfectamente válido y legal presentar una grabación como prueba siempre y cuando participes en el diálogo como interlocutor.

. Es perfectamente válido y legal presentar una grabación como prueba siempre y cuando participes en el diálogo como interlocutor. Exige un documento escrito . Es imprescindible que quede constancia del despido para poder presentar el texto como prueba de cara al futuro y que la empresa no pueda hacernos caer en la trampa de la falsa dimisión.

. Es imprescindible que quede constancia del despido para poder presentar el texto como prueba de cara al futuro y que la empresa no pueda hacernos caer en la trampa de la falsa dimisión. Enviar un burofax para que la empresa ratifique el despido. Esto permite cerciorarnos de que la empresa deja constancia del despido y cumple con sus obligaciones legales.

Ante todo, precaución y cabeza fría cuando se hace frente a un despido. Creer en la buena fe de un empleador o dejarse llevar por las emociones supone un riesgo innecesario para la economía personal.