La estafa bancaria que te vacía la cuenta en 15 segundos: así puedes evitarla

Vivimos en una era donde las estafas digitales están a la orden del día. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las técnicas de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan cada canal de comunicación para lanzar ataques cada vez más sofisticados. Desde correos electrónicos fraudulentos hasta llamadas telefónicas manipuladas, hoy en día basta con un simple clic o una respuesta ingenua para poner en riesgo tu información personal y tu dinero.

Lo más preocupante de las ciberestafas es que cualquiera puede caer en ellas. No importa cuánta experiencia tengas con la tecnología o lo cuidadoso que seas, los estafadores perfeccionan constantemente sus métodos para hacer que sus mensajes sean indistinguibles de los reales. Utilizan logos oficiales, nombres de entidades bancarias conocidas y mensajes alarmantes para generar urgencia y que la víctima actúe sin pensar.

Parece un SMS de tu banco

Una de las estafas más recientes y peligrosas ha sido alertada por la Guardia Civil, y ya se perfila como el fraude estrella de la temporada. Se trata de un ataque de phishing por SMS, también conocido como “smishing”, en el que los delincuentes se hacen pasar por tu banco para obtener tus datos de acceso. Aunque esta técnica no es nueva, lo que la hace especialmente preocupante es lo bien elaborada que está. Los mensajes no provienen de un número desconocido, sino que aparecen en la misma conversación de mensajes que ya tienes con tu entidad bancaria, lo que los hace parecer completamente legítimos.

Cómo evitar las estafa que te vacía la cuenta en 15 minutos. / ShutterStock

Esto ocurre porque los estafadores han logrado infiltrarse en la cadena comunicativa de SMS entre los bancos y sus clientes. De esta forma, logran enviar mensajes fraudulentos que se integran perfectamente en el historial de conversaciones reales. Así, si en el pasado recibiste información legítima de tu banco por SMS, el nuevo mensaje fraudulento aparecerá justo debajo, haciendo que parezca parte de la misma cadena.

Actividad sospechosa en tu cuenta

¿En qué consiste exactamente el engaño? Según explica la Guardia Civil, el mensaje suele advertir sobre una supuesta actividad sospechosa en tu cuenta. Para "verificar" que todo está en orden, te piden que accedas a un enlace o introduzcas tus credenciales bancarias. Pero esta página no es la oficial, sino una copia exacta creada por los delincuentes para robar tus datos. Una vez que introduces tu usuario y contraseña, los criminales tienen acceso completo a tu cuenta y pueden vaciarla en cuestión de 15 segundos.

Lo alarmante es la velocidad con la que actúan: en apenas unos segundos pueden transferir todo el dinero a cuentas difíciles de rastrear. Y lo peor de todo, es que una vez que se ha realizado el robo, no hay forma de recuperar el dinero. Los bancos, en muchos casos, no pueden responsabilizarse si has sido tú quien, aunque sin querer, proporcionó las claves de acceso.

#OperacionesGC

Desarticulada en España parte de una organización cibercriminal internacional:

· Han sido detenidas 2 personas, bloqueadas varias cuentas bancarias fraudulentas y recuperados la mitad de los 7.000 euros defraudados

· El entramado conseguía controlar las cuentas de… pic.twitter.com/9b40Q8wU01 — Guardia Civil (@guardiacivil) August 28, 2025

La buena noticia es que esta estafa solo funciona si la víctima cae en la trampa y facilita sus datos. Por eso, la mejor manera de protegerse es nunca responder a mensajes sospechosos, incluso si parecen venir de tu banco. Si recibes un SMS indicando actividad extraña en tu cuenta, no accedas a ningún enlace ni proporciones información personal. Borra el mensaje, bloquea el número y, si tienes dudas, contacta directamente con tu banco a través de canales oficiales como su app o el teléfono de atención al cliente.