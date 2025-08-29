Esta es la oposición con el sueldo más alto de España: hasta 8.000 euros al mes

Cada vez más personas en España deciden prepararse para una oposición como camino hacia la estabilidad laboral y un salario asegurado. Convertirse en funcionario ofrece ventajas que pocas empresas privadas pueden igualar: seguridad, horarios fijos y beneficios sociales. Por eso, no sorprende que año tras año miles de aspirantes se inscriban en procesos selectivos en busca de una plaza en la administración pública.

Sonia Pérez, una conocida preparadora de opositores en la academia Supera, ha compartido recientemente cuáles son las oposiciones mejor pagadas del país.

Imagen de archivo de una oposición. / Alex Domínguez

Oposiciones sin carrera universitaria

Según Sonia, muchas personas creen que los sueldos más altos en el sector público exigen una carrera universitaria, pero esto no siempre es así. De hecho, ha destacado que hay oposiciones muy bien remuneradas que solo requieren estudios de Bachillerato. Entre ellas se encuentran Técnico de Hacienda (con sueldos de entre 2.500 y 3.000 euros al mes) y Gestión Procesal y Civil (entre 2.000 y 2.500 euros). Sin embargo, ninguna se acerca a la que considera “la reina de las oposiciones”.

La oposición mejor pagada de España

Y es que, según esta preparadora, la oposición mejor pagada en España actualmente es la de controlador aéreo. “Todo el mundo piensa que hace falta una carrera universitaria, pero con el título de Bachillerato o equivalente, te sobra”, explica. Lo más sorprendente es el salario: entre 6.000 y 8.000 euros mensuales, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan una alta remuneración sin necesidad de pasar por la universidad.

El proceso para convertirse en controlador aéreo es exigente, aunque accesible si se está bien preparado. No se necesita grado universitario, pero sí superar una serie de pruebas selectivas. Estas incluyen exámenes psicotécnicos, pruebas de aptitud, conocimientos de inglés y un exigente proceso de selección. Una vez superadas, el aspirante pasa a una formación teórica y práctica, donde se entrena en simuladores de tráfico aéreo.

Tras la fase formativa, el futuro controlador debe superar la práctica en una torre de control real. Una vez finalizado todo el proceso y aprobado, se obtiene la licencia de controlador aéreo emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Aunque es un camino exigente, el esfuerzo puede verse recompensado con uno de los sueldos más altos del empleo público español.