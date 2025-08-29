¿Qué pasa si tu baja médica dura más de año y medio? Soy abogado y te lo explico

La legislación española establece que las bajas médicas pueden durar hasta un máximo de 12 meses, con posibilidad de extenderla otros seis meses más, de forma extraordinaria, cuando se prevé la recuperación del trabajador durante ese tiempo o todavía esté en tratamiento. ¿Qué ocurre después de los 545 días? Algunos accidentes, enfermedades y problemas de salud pueden dar lugar a un prolongado período de recuperación y conducen a la persona a una posición incómoda: incapaz de volver al trabajo y viendo cómo los días se suceden uno tras otro sin que haya mejora. La baja por incapacidad temporal tiene como objetivo dar espacio a la persona para que pueda tomar los pasos necesarios para restablecer su salud, pero ¿y si nunca llega la mejoría?

Ignacio de la Calzada, conocido bajo el alias Un Tío Legal en redes sociales, es un abogado laboralista que se ha decidido a resolver las dudas en torno a las bajas médicas prolongadas. El período entre la firma del parte de baja hasta los 12 meses (18, si se tiene en consideración una prórroga) forma parte del proceso de recuperación del empleado, con el fin último de lograr su reincorporación al trabajo. Pero existe mucho desconocimiento respecto a lo que viene después.

¿Qué ocurre a los 18 meses?

Según explica el abogado, cuando la baja dura más de año y medio, la empresa mandará una notificación al empleado indicando que lo han dado de baja en la Seguridad Social. La relación laboral no se rompe definitivamente, sino que se suspende. No es un despido, aunque cesa la obligación de la empresa de cotizar a la Seguridad Social por el trabajador. El empleado de baja pasa a recibir el pago directo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la mutua, según quien gestione la baja. El trabajador continuará percibiendo las prestaciones por incapacidad temporal y no se descontarán días del paro.

Después de que la empresa dé de baja al empleado en la Seguridad Social, un tribunal médico debe estudiar la situación y emitir uno de dos posibles veredictos.

Dar el alta médica porque el trabajador se ha recuperado. Esto debe ir siempre acompañado de una notificación, y hasta que no se comunique no existe el alta. Si el tribunal médico determina que el trabajador es apto para reincorporarse al trabajo, la empresa está legalmente obligada a readmitirlo con las mismas condiciones previas a la baja médica: salario, horarios y funciones, entre otros. En caso de que una empresa no aceptarlo de vuelta, el empleado estaría en su derecho a reclamar la nulidad del despido, el pago de los salarios de tramitación (los pagos que debería haber percibido entre el momento del despido y de su readmisión) y una indemnización por vulneración de sus derechos.

Proponer a la persona para una incapacidad permanente. La inspección médica puede plantear si las lesiones o enfermedades sufridas no son compatibles con la profesión ejercida previamente o con cualquier otra. Hasta que no se resuelva el caso y se emita una decisión, el trabajador no contará con el alta médica.

Incapacidad permanente

En caso de que una persona reciba la incapacidad permanente, la empresa debe valorar si puede adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del empleado o puede reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo más ajustado a sus capacidades. Si no es posible, el contrato se extingue, pagan el finiquito, pero no el trabajador no percibe una compensación. La indemnización por despido improcedente o nulo sólo se puede obtener cuando el tribunal médico determina que el trabajador puede volver a su puesto de trabajo con las condiciones originales, pero la empresa no lo readmite.

Según la Seguridad Social, los tipos de incapacidad permanente atribuibles a las personas son los siguientes: