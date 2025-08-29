Comienzan a llegar los requerimientos de Hacienda por la Renta: a partir de esta fecha

Una vez finalizada la campaña de la Renta, muchos contribuyentes respiran aliviados tras presentar su declaración. Sin embargo, esa tranquilidad puede durar poco. Y es que, como ocurre cada año, miles de personas pueden recibir requerimientos de Hacienda para aclarar, justificar o corregir posibles discrepancias detectadas en sus datos fiscales. Este proceso, habitual pero temido, suele arrancar una vez que concluyen las devoluciones más sencillas.

Estos requerimientos son notificaciones formales que emite la Agencia Tributaria cuando detecta diferencias entre lo que el contribuyente ha declarado y la información que Hacienda posee por otras vías. No siempre implican una sanción, pero sí exigen una respuesta y, en ocasiones, una corrección de la declaración. Para los autónomos y profesionales por cuenta propia, estos avisos son especialmente frecuentes debido a la complejidad de sus deducciones e ingresos.

El envío de estos requerimientos se intensifica tras el verano. Aunque la campaña del IRPF finalizó el 30 de junio, la administración da prioridad en julio y agosto a devolver el dinero a quienes presentan declaraciones sin errores aparentes. No es hasta septiembre cuando comienzan a activarse los expedientes de aquellos casos con posibles errores, omisiones o incoherencias.

Un punto de atención para la confección de la Declaración de la Renta en Alicante. / Jose Navarro

Entre los motivos más comunes por los que puedes recibir una notificación de este tipo se encuentran: ingresos no declarados o solo parcialmente reflejados, deducciones sin justificación adecuada, descuadres entre la declaración anual y los modelos trimestrales (como el 130, 131 o 303), o prestaciones no incluidas. También son frecuentes los errores al aplicar reducciones fiscales o las incongruencias entre el patrimonio declarado y los signos externos de riqueza (por ejemplo, compras de vehículos o inmuebles no justificadas con los ingresos).

¿Cuándo empiezan a llegar las cartas de Hacienda?

Y ahora la pregunta clave: ¿cuándo comienzan a llegar los requerimientos? Según el calendario habitual de la Agencia Tributaria, el envío de notificaciones arranca en septiembre y puede extenderse hasta diciembre, aunque en los casos más complejos, las investigaciones pueden prolongarse hasta bien entrado 2026. Por tanto, si presentaste tu declaración en plazo, es a partir del 1 de septiembre cuando podrías recibir una carta o notificación electrónica solicitando información adicional.

El proceso se estructura en varias fases. En julio, Hacienda realiza los primeros cruces de datos básicos. Agosto supone una pausa administrativa donde se centran en emitir devoluciones. Y desde septiembre, con todo más filtrado, comienzan las comunicaciones formales con contribuyentes cuyos datos no coinciden con los que Hacienda tiene por otras fuentes: bancos, Seguridad Social, empresas, plataformas digitales, etc.

Para prepararte, conviene revisar ahora la documentación justificativa de tu declaración. Si eres autónomo, asegúrate de tener ordenadas tus facturas emitidas, justificantes de ingresos (TPV, PayPal, transferencias), y todos los gastos deducibles con su relación clara con la actividad (vehículo, teléfono, internet, etc.). Contrasta tu declaración con los modelos trimestrales e informativos (130, 131, 303 y 390), ya que muchas discrepancias provienen de descuadres entre ellos.

También revisa si declaraste todas las ayudas o subvenciones que pudiste haber percibido durante 2024. Algunas, como las relacionadas con eficiencia energética, digitalización o maternidad, suelen olvidarse. Lo mismo ocurre con reducciones por inicio de actividad o con deducciones familiares aplicadas sin cumplir todos los requisitos.