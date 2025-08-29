El Banco de España responde: ¿cuánto dinero pierdo si me roban la tarjeta?

Que te roben la tarjeta siempre es un engorro de trámites y llamadas más que de otra cosa… pero puede pasar que seas víctima de este tipo de hurtos y los cacos saquen dinero con ella. En este caso: ¿pierdo el dinero?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla pero el Banco de España en su blog ofrece las claves para saber qué hacer y a qué pérdidas económicas nos enfrentamos si nos roban la tarjeta.

Qué hacer si te roban la tarjeta de crédito

El Banco de España recomienda, en primer lugar, conservar la calma. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer y ponernos en mar. En primer lugar debes llamar a tu banco para que bloquee tu tarjeta. En segundo lugar debes interponer una denuncia en la Policía y comprobar los movimientos de tu cuenta por si han hecho un uso fraudulento de la tarjeta. Si compruebas que han hecho compras o pagos con ella debes ponerlo en conocimiento de tu banco lo antes posible.

“¡Avisar cuanto antes a la entidad es de la máxima importancia!”, recalca el Banco de España, ya que desde que demos el aviso “no soportaremos consecuencia económica alguna por el uso no autorizado de nuestra tarjeta”. Es decir, una vez comunicado el robo no deberemos asumir ningún tipo de coste por el robo si es que sacan dinero de nuestra cuenta.

En cambio, el Banco puntualiza que “hasta que cursemos el aviso, en el caso de robo, extravío o apropiación indebida de la tarjeta, podríamos tener que soportar las pérdidas derivadas del uso no autorizado de ésta hasta un límite máximo de 50 euros. Si nos clonan la tarjeta, no tendremos que soportar coste alguno”. De ahí la importancia de avisar a nuestro banco en cuanto tengamos constancia del hurto.

Cuando sí que tendremos que asumir las pérdidas derivadas de operaciones no autorizadas con la tarjeta será cuando cometamos una negligencia grave. El Banco considera una infracción grave, por ejemplo, si llevamos nuestro número secreto o PIN en un papelito junto a nuestra tarjeta o si no hemos avisado del robo de forma inmediata o desde cuando tengamos conocimiento de ello.

¿Me devolverá el banco mi dinero?

En el caso de que hayan sustraído dinero con tu tarjeta robada después de avisar al banco, éste deberá devolvernos de inmediato “a más tardar, al final del día hábil siguiente a la notificación, el importe de las operaciones no autorizadas, con la misma fecha valor que la del adeudo no autorizado”, concluye el Banco de España.