Este es el límite en efectivo que no puedes superar sin que Hacienda te vigile

El dinero en efectivo siempre ha sido una de las vías más utilizadas para ocultar operaciones financieras ilícitas. Por ello, desde hace años, España se ha sumado al marco internacional de prevención del blanqueo de capitales, estableciendo límites claros en torno a su uso. Una de las normas clave en esta materia fue la Orden Ministerial EHA/1439/2006, que regula la obligación de declarar movimientos de efectivo desde el 14 de febrero de 2007.

Asimismo, Hacienda ha reforzado la vigilancia y recuerda a ciudadanos y empresas que superar ciertos umbrales de dinero en efectivo puede acarrear inspecciones y sanciones económicas.

Ingresos y retiradas de efectivo bajo la lupa

Las entidades financieras están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria cualquier ingreso o retirada en efectivo superior a 3.000 euros. Además, cuando en la operación intervienen billetes de 500 euros, la alerta se dispara automáticamente.

Aunque algunos bancos permiten retiradas diarias de hasta 3.000 euros sin pedir explicaciones, como es el Banco Santander, repetir estas prácticas con frecuencia puede generar sospechas. En tal caso, la operación puede ser revisada tanto por la propia entidad como por Hacienda.

Declarar movimientos de dinero al viajar

Otra de las medidas afecta al transporte de efectivo dentro y fuera del país. Cuando se trasladen más de 10.000 euros desde o hacia España, incluso si el trayecto es dentro de la Unión Europea, es obligatorio presentar una declaración previa ante las autoridades.

El objetivo de esta medida está claro, se busca evitar que grandes sumas circulen sin control y puedan destinarse a actividades como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal o la financiación de delitos. No hacerlo puede derivar en la incautación del dinero y fuertes sanciones.

Limitaciones a los pagos en efectivo

Desde la última reforma de la Ley de Prevención del Fraude, los pagos en efectivo entre empresas o profesionales no pueden superar los 1.000 euros.

En el caso de que una de las partes sea un particular sin domicilio fiscal en España, el límite se eleva a 10.000 euros, siempre que no actúe como empresario o profesional.

¿Qué se considera “pago en efectivo”?

La ley no solo afecta al papel moneda y a la moneda metálica. También se incluyen:

Cheques bancarios al portador en cualquier divisa.

al portador en cualquier divisa. Otros medios físicos , incluidos electrónicos, siempre que estén concebidos para ser utilizados como medio de pago al portador.

, incluidos electrónicos, siempre que estén concebidos para ser utilizados como medio de pago al portador. En cambio, las operaciones en entidades de crédito y los cambios de divisa en establecimientos autorizados están exentos de esta limitación.

Con estas medidas, se busca cerrar el cerco al dinero en metálico y reforzar la transparencia del sistema financiero. El efectivo no es ilegal, pero es una vía de riesgo para el blanqueo. Por eso la normativa impone controles estrictos, pues quien actúe con normalidad no debe preocuparse, pero quien intente ocultar movimientos será detectado.