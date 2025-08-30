Hacienda lanza un aviso: prohibido seguir haciendo Bizums y transferencias de estas cantidades a partir de ahora

La persecución de Hacienda hacia los intercambios de dinero que puedan esconder algún comportamiento fraudulento no es algo nuevo. Desde hace años la Agencia Tributaria ha centrado esfuerzos en la vigilancia de las transacciones económicas para asegurar que todos los contribuyentes cumplan con su obligación de pagar los impuestos que les corresponden.

El sistema impositivo es fundamental para garantizar el bienestar de la sociedad. Los impuestos permiten financiar servicios comunes como la sanidad, la educación o la infraestructura.

Además garantizan que los negocios puedan operar en un entorno seguro, estable y regulado, lo que beneficia a las empresas, sobre todo a aquellas que buscan crecer en un mercado justo: incluso las personas que más ganan de sus negocios se benefician de la existencia de un Estado que velar por su seguridad jurídica y la de sus consumidores, promoviendo un entorno de confianza que permite el desarrollo económico.

Novedades en el control de bizums y transferencias

Recientemente las autoridades fiscales han dado un paso más en su vigilancia de las plataformas digitales: Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con las transacciones realizadas a través de plataformas como Wallapop. En el pasado estas plataformas de compraventa de segunda mano escapaban en gran medida del radar de Hacienda, especialmente cuando las operaciones realizadas por sus usuarios no superaban los límites establecidos.

Con la luz verde de nuevas medidas, el control sobre las transacciones en línea se ha intensificado. La Agencia Tributaria ahora tiene la capacidad de conocer las operaciones que superan ciertos umbrales y, en consecuencia, puede actuar de manera más decidida para evitar el fraude fiscal.

Siguiendo esta línea Hacienda ha anunciado una serie de cambios que afectarán directamente a Bizum: a partir de ahora, se reforzará el control sobre los pagos realizados por autónomos y empresarios a través de Bizum, eliminando el límite de 3.000 euros que anteriormente obligaba a los bancos a informar anualmente a Hacienda sobre los cobros recibidos mediante esta plataforma.

Ahora las entidades bancarias deberán enviar un informe mensual a Hacienda sobre todas las transacciones realizadas a través de Bizum que impliquen actividades comerciales, sin importar la cantidad.

Lo que esto significa es que las transacciones comerciales que antes quedaban bajo el radar, incluso cuando no superaban los límites, ahora serán conocidas por la Agencia Tributaria. Aunque los pagos entre particulares (por ejemplo, entre amigos o familiares) seguirán sin requerir declaración, siempre que no superen los 10.000 euros anuales, los pagos realizados en el ámbito comercial deberán ser reportados y podrían ser objeto de inspección si se detectan irregularidades.

Este nuevo protocolo tiene como principal objetivo evitar que actividades no declaradas escapen al control fiscal con el propósito clave deluchar contra la economía sumergida, en la que algunas personas y empresas tratan de eludir sus responsabilidades fiscales utilizando plataformas de pago digital como Bizum.