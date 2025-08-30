Estas son las ayudas del SEPE y Seguridad Social para madres solteras

¿Cuáles son las ayudas del SEPE y de la Seguridad Social para madres solteras? Las madres solteras o en situación de desempleo tienen la posibilidad de solicitar unas ayudas específicas a la Seguridad Social o al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que se ajusten a su situación particular. Para poder acceder a cada una de estas ayudas será necesario cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, estar en situación de desempleo en el caso de los subsidios otorgados por el SEPE.

En el caso de la Seguridad Social, existen varias prestaciones económicas que se podrían solicitar. La más importante es la prestación por nacimiento y cuidado del menor: conocida como 'baja de maternidad'. Es una ayuda que ofrece el INSS a aquellas mujeres que tengan un hijo. Podrán estar de baja laboral durante 16 semanas completas, seis de ellas de forma obligatoria. En este caso, el INSS pagará el 100% de lo que estaba cobrando hasta el momento del nacimiento.

También puedes optar al ingreso Mínimo Vital (IMV): El IMV también podrá ser solicitado por las madres solteras que cumplan con los requisitos. En este caso, se tendrá que indicar el número de personas que conviven en el domicilio para realizar el cálculo de la prestación. Otra de las opciones, es la pensión de viudedad: la pensión de viudedad está indicada para aquellas mujeres que hayan perdido a su pareja.

En el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), todas ellas tienen un requisito en común para poder solicitarlas: estar en situación de desempleo. A partir de ahí, hay que cumplir el resto de condiciones. La primera de ella es el subsidio por insuficiencia de cotización. Se trata de una ayuda de 451,92 euros al mes que se ofrece a las personas que hayan cotizado durante, al menos, un año a la Seguridad Social. Esta prestación se puede cobrar desde los 3 hasta los 21 meses, dependiendo del tiempo que se haya cotizado.

También tienes la prestación contributiva por desempleo o paro. En caso de haber cotizado más de un año en la Seguridad Social, se podrá percibir una prestación contributiva, más conocida como el paro. Otra opción es la renta Activa de Inserción (RAI). Es un subsidio que tiene una cuantía fija de 451,92 euros mensuales. Esta ayuda se puede cobrar durante un máximo de 33 meses, aunque se debe pedir una prórroga cada 11 meses.

Otra de las opciones e el subsidio para mayores de 52 años. En el caso de ser madre soltera con 52 años o más, se puede acceder a este subsidio destinado a los desempleados. También está la ayuda familiar. Esta es una prestación a la que solo pueden acceder las personas con hijos menores a cargo. Se trata de un subsidio no contributivo que ofrece el SEPE con una cantidad de 451,92. Se puede recibir durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 30 meses.