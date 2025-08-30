Si vendes una vivienda, no solo ganas tú: esto es lo que se lleva Hacienda (y en algunos casos, es mucho dinero)

Muchos piensan que vender una vivienda es solo firmar y ganar dinero. Pero la realidad es bien diferente. Manuel Requena, asesor inmobiliario y abogado, explica lo que se lleva Hacienda con la venta de tu casa y advierte que en algunos casos la suma de dinero es elevada.

"Mucha gente piensa que vende su casa, gana dinero y ya está, pero cuidado, la factura con Hacienda depende de cuánto ganes en la venta de tu vivienda, y las cifras te van a sorprender", empieza diciendo Requena a través de un vídeo en sus redes sociales.

Tres tramos

El experto profundiza en el asunto: "De los primeros seis mil euros de ganancia, pagarás un 19% a Hacienda. De seis mil a cincuenta mil, un 21%. De cincuenta mil a doscientos mil, un 23%. Y si es más de doscientos mil, un 27%".

Un ejemplo

Manuel Requena lo pasa a limpio. "Por ejemplo, si compraste tu casa en 80.000 euros y la vendes en 120.000, sin gastos deducibles, tu ganancia es de 40.000 euros. Por los primeros 6.000 pagarás un 19%, es decir, unos 1.140 euros. Por los 34.000 restantes pagarás un 21%, que son 7.140 euros. En total, Hacienda se llevará 8.280 euros por la venta", cuenta.

Hay excepciones

Pero hay buenas noticias. Según explica Requena, "si vendes con pérdidas, es decir, sin ganancia, no pagarás impuestos. Y si reinviertes todo el dinero de la venta en la compra de otra vivienda habitual en un plazo de dos años, tampoco pagarás".

Además, si tienes 65 años o más y vendes tu residencia habitual, estás exento de pagar este impuesto. También quienes tienen más de 65 y venden una segunda vivienda pueden evitarlo si reinvierten en una renta vitalicia, pero ojo con los plazos y condiciones.

Hipotecas

La concesión de hipotecas alcanzó en los primeros seis meses del año su cifra más alta desde 2011. En total, entre enero y septiembre la banca concedió 243.257 créditos con una vivienda como colateral, casi un 25% más que en el mismo periodo del año 2024. Solamente en el mes de junio se otorgaron 41.834 préstamos, la mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los años 2003 y 2011, en los que se registró un gran 'boom' inmobiliario, el promedio de hipotecas concedidas durante el primer semestre fue de 496.900. Esta cifra se redujo drásticamente tras el estallido de burbuja, que se tradujo en una reducción masiva del crédito bancario al sector inmobiliario. Sin ir más lejos, el promedio del mismo periodo entre 2012 y 2020, año del estallido de la Covid-19, fue de 146.841 hipotecas al semestre. Superada la pandemia, el mercado ha vuelto a registrar un nuevo 'boom' que se ha visto traducido en un crecimiento de los préstamos, superando los 200.000 créditos semestrales —excepto en 2024 (casi 195.000)—, a pesar de la abrupta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo en 2022.