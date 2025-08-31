¡Atención autónomos! Este cambio obligatorio en tu negocio puede costarte 50.000 euros si no lo cumples

Autónomos de España, atención. Aunque algunos todavía lo desconozcáis, estáis ante un reto sin precedentes que puede costarte mucho dinero. Quienes no actualicen sus sistemas de facturación antes de 2026 pueden enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros, según han advertido varios expertos en el programa 'La Linterna' de COPE.

La medida, que puedes consultar con detalle en la Ley Antifraude 11/2021, obliga a que todos los movimientos se registren de forma electrónica mediante un software homologado, dejando atrás los tradicionales Excel o PDF generados manualmente.

El sistema de facturación VeriFactu no es opcional. Su implantación es la única forma de garantizar que los registros sean íntegros, accesibles y trazables por la Agencia Tributaria, pero su coste y complejidad suponen un desafío para muchos profesionales autónomos que aún llevan sus cuentas de forma manual.

En el mencionado programa, David, autónomo en Gran Canaria, asegura que en su caso tienen suerte porque cuentan "con asesoría, que nos guía y actualiza el software, pero no todos pueden permitírselo".

Y es que la situación del colectivo de autónomos en España es crítica: casi el 40% de autónomos trabaja más de 49 horas a la semana según datos publicados por Eurostat. Y un buen porcentaje tiene que pagar alquiler: alrededor del 43% de autónomos dedica entre el 25% y el 50% de sus ingresos netos a pagar el local, una carga que está obligando a cerrar muchos pequeños negocios.

La situación no mejora si echamos un vistazo a las cotizaciones y a los subsidios. Por un lado, no hay acuerdo todavía para las nuevas cuotas de cara a 2026. Y por otro lado, los trabajadores autónomos siguen excluidos del subsidio para mayores de 52 años, de ahí que muchos de estos emprendedores se sientan en una situación de clara desventaja.

De esta forma, al menos ten controlado el sistema de facturación electrónica antes de que termine el año para no llevarte más de un susto.