Una funcionaria de Hacienda se queda sin palabras tras el primer día de trabajo

Ser funcionario de Hacienda no es nada sencillo, debido a que debes superar las exigentes oposiciones. A priori, la preparación para las pruebas puede llevar entre uno y tres años, aunque siempre depende de las circunstancias personales de cada aspirante.

Con el impacto de las redes sociales, muchas personas comparten cómo se preparan para las oposiciones. Uno de los casos es el de Mari Carmen, una joven que relató en TikTok todo el proceso como opositora de Hacienda. Después de mucho esfuerzo, Mari Carmen logró quedarse con una plaza y decidió contar cómo fue su primer día en la Agencia Tributaria.

En el primer día de trabajo, la funcionaria empezó despertándose a las 6:00 horas de la mañana. El primer problema que se encontró es que debe hacer "nada más y nada menos que hora y media de carretera".

Al llegar al recinto, Mari Carmen destapó que "no sabéis la ilusión que me hace pasar por esta puerta y poder decir por fin que trabajo ahí dentro". Un sueño que se cumple en realidad después de mucho esfuerzo.

Tras finalizar la jornada laboral, Mari Carmen salió diciendo: "Primer día de trabajo superado". No obstante, no acabó del todo satisfecha de la Agencia Tributaria, debido a que no fue cómo se imaginaba.

Lo que más le llamó la atención es que no se sintió realizada: "La verdad es que tampoco es que haya hecho mucho hoy, más que nada tomar posesión del cargo, he rellenado papelitos con mis datos". No fue lo único, ya que también le enseñaron las instalaciones de la agencia y conoció a todos sus compañeros con los que trabajará mano a mano. Aparte, contó que todos son "muy simpáticos".

La joven admitió que "el día no está completo si no se termina en el gimnasio". Está claro que Mari Carmen jamás olvidará su primer día como funcionaria.