Gonzalo Bernardos estalla contra un joven propietario de ocho pisos con solo 30 años

La vivienda sigue acaparando debates y tertulias en los medios de comunicación de todo el país. Es un problema que muchos sufren y por eso abarca muchas horas tanto en radios como en televisión, como el caso de 'LaSexta Xplica', el programa de 'prime time' de una de las cadenas de Atresmedia.

En una de sus últimas ediciones apareció el testimonio de Javier Medina, un inversor inmobiliario de 30 años que es propietario de ocho pisos. El inversor explicó su experiencia en el plató de 'LaSexta Xplica' y provocó la indignación del economista Gonzalo Bernardos: "¡Venga hombre! ¡Venga, por favor!".

"No creáis a los 'vendemotos'"

El inversor explicó cómo ha sido capaz de tener ocho propiedades con tan solo 30 años: "No hay truco, solo trabajar de lunes a domingo".

Bernardos, sin embargo, no quiso comprar ni una sola palabra que salió de la boca de Medina, y quiso alertar a todos los espectadores de lo que explicaba el inversor sobre su patrimonio: "Sobre todo a los que nos están viendo, no creáis a los 'vendemotos'. No se consiguen ni ocho ni diecisiete pisos de la noche a la mañana trabajando".

La respuesta del joven inversor también fue contundente: "Veo que no crees en la meritocracia. Lo que dices es 'que lo herede tu hijo, ya que te has esforzado tú como padre'", le contraargumentaba.

"Que te lo quite el Estado"

"En lugar de que lo herede tu hijo, que te lo quite el Estado para que se lo dé a otra persona que no se ha esforzado tampoco y que lo reciba él gratis", le dice Bernardos en respuesta.

Berardos habló de la meritocracia, y alegó a su generación: "Para mí la meritocracia existe. Muchísimos que formamos parte de la generación del 'babyboom' nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos gracias al esfuerzo y a los estudios".

"Un cuento de la lechera"

El periodista económico José María Camarero también quiso darle réplica a Medina: "Algún pequeño detalle no nos has contado de los ocho pisos que tienes en propiedad".

"Es un cuento de la lechera que está muy bien", ironizaba el periodista. "Hay mucha gente que se lo va a creer. El problema es que hay una determinada gente que tiene mucho patrimonio, que está muy bien, por lo que sea".

"Entonces el debate es cómo conseguimos que haya igualdad de oportunidades para que la gente que no tiene esas relaciones o patrimonio por lo menos tenga la misma oportunidad", anunciaba Camarero.

"Hay que ser solidarios"

La respuesta de Medina también fue directa: "Que tú no lo hayas logrado con la edad que tienes no quiere decir que alguien con 30 años no pueda lograrlo".

"¿Qué se grava? ¿Las herencias? ¿El patrimonio? Algo hay que proponer. No puedes decir que poner un impuesto a los ricos es egoísmo y envidia porque ocurre en todos los países y hay que ser solidarios" concluía Camarero.