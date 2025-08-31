Ramón Vallès, piloto de Iberia: "Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno"

El mundo de los aviones y las aerolíneas siempre despierta mucho interés. Especialmente aquellos aspectos más desconocidos para los usuarios de este medio de transporte. Ramón Vallès, piloto de Iberia con más de 26 años de experiencia, ha pasado por el pódcast 'Mami Qué Dices?' para revelar algunos de los secretos que nunca te contaron sobre volar.

El uso del combustible es algo que intriga a muchos pasajeros. ¿Es posible que el avión se quede sin combustible si el vuelo se complica? ¿El depósito está completamente lleno? "La gestión del combustible es un tema muy importante", introduce Ramón Vallès. "Primero, porque es una de las facturas más grandes que paga la compañía aérea", añade. En un vuelo de Barcelona a Santiago de Chile, por ejemplo, se gastan unos 90 o 100.000 litros de queroseno, explica.

¿Los aviones deben llevar más combustible del que deberían? "Como mínimo lo que deberías, lo imprescindible es lo que marca la ley. En condiciones normales tú tienes que volar de la salida al destino. En el destino realizar tu aproximación. Si por cualquier circunstancia no consigues aterrizar y consideras que ese aeropuerto no merece la pena volver a intentarlo tienes que tener combustible para volar a un aeropuerto alternativo. Cuando llegas al alternativo tienes que tener combustible para estar media hora volando sobre el alternativo para acabar aterrizando en él. Eso es lo estrictamente legal", revela el piloto.

Los desvíos en ruta

Lo cierto es que las compañías también deben tener previsto combustible para realizar desvíos. "Cuando yo preparo un vuelo antes de la salida una de las cosas que me dan es el informe meteorológico de toda la ruta. Cuando haces un vuelo tan largo en la zona intertropical tenemos lo que se llama el frente intertropical que en ocasiones está muy activo y ahí puede haber formaciones de nubes importantes. En ocasiones, si esas nubes te las encuentras en la ruta tú tienes que desviarte. Cualquier desvío, especialmente si es importante, requiere más combustible. Con lo cual tú, conociendo las características de la ruta, además de cargar esa cantidad de combustible digámosle legal, tú cargas más combustible. De hecho, muchas veces la propia compañía aérea cuando te presenta el plan de vuelo ya te han añadido una cantidad de combustible extra en concepto de desvíos en ruta", explica Vallès.

El avión está limitado por un peso

Eso sí, los aviones casi nunca llevan el depósito lleno si no es estrictamente necesario. "Si cargo más combustible caprichosamente, el avión pesa más y, por tanto, consume más. Hay que buscar el equilibrio entre la seguridad, que está por encima de todo, y hacer un vuelo económico", subraya.

"En el avión es muy improbable que salgas con el depósito lleno porque el combustible es peso y el avión según el fabricante tiene limitaciones de peso. Por lo tanto, la suma del propio avión, de los pasajeros y sus maletas, la carga que puedas llevar de otras características y el combustible que vas a cargar en el avión todo eso suma peso y el avión está limitado por un peso al despegue y por un peso al aterrizaje", concluye Ramón Vallès.