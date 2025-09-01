Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”
La sindicalista y el economistas se enzarzan en el programa LaSexta Xplica
El programa de LaSexta Xplica no deja sábado sin polémica. En su última emisión uno de los temas a tratar fue el problema de la vivienda en nuestro país. Un tema que siempre genera controversia y mucho debate pero que, en este caso, estuvo protagonizado por las declaraciones de la colaboradora del programa Afra Blanco.
La sindicalista comentaba que en nuestro país una persona “se tiene que pluriemplear para poder garantizar un derecho a techo” por lo que ofrecía una drástica solución: Si nos creemos que no hay vivienda suficiente, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y para especular".
"Yo sé que esta (solución) es una de las mías y que resulta incómoda y es polémica, pero si no hay viviendas para los trabajadores, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés (Madrid) si no es para especular", ha añadido.
La ironía de Gonzalo Bernardos
En medio de este discurso, irrumpía Gonzalo Bernardos cuando Blanco intentaba argumentar sobre la “emergencia habitacional” que vive España y cómo la primera preocupación de los españoles sigue siendo la vivienda. "Claro, porque tú tampoco tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad? No creo que seas el ejemplo representativo", le espetaba, irónico, el economista, a lo que Blanco respondía: “Pues fíjate, no, no te quiero contar cómo tienen que estar otros…”.
Bernardos también arremetía contra un estudio de las hipotecas publicado por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) que indican que sólo un 14 % de las hipotecas que se dan en nuestro país son para personas que han comprado su primera vivienda. “Desde el 2014, hay dos etapas en el mercado inmobiliario. De 2014 a 2022 quien compra principalmente son inversores y demanda de mejora, personas que tienen una vivienda y compran otra que es mejor que la anterior. Pero desde que el mercado del alquiler está imposible, principalmente desde abril del 2024, los jóvenes (menos de 40 años) compran masivamente vivienda”, aclara Bernardos.
A este respecto aclara que estas personas adquieren una primera residencia y por ese motivo el porcentaje de personas que toman una hipoteca aumenta.
Por ello, ha asegurado que el estudio "no ha dado una": "No sé de dónde lo han sacado. Es el sueño de una noche de verano".
