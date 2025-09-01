Citas con la mutua: ojo con faltar, podrías dejar de cobrar la baja

Cuando un trabajador está de baja laboral, entra en juego la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Estas entidades son las encargadas de gestionar gran parte de las prestaciones por incapacidad temporal, especialmente en casos de accidente laboral o enfermedad profesional. Según explica el abogado laboralista de la cuenta de Instagram Un Tío Legal, ignorar las citas con la mutua puede tener consecuencias muy graves, como la suspensión del cobro de la prestación.

Lo primero que debes saber es que no tienes obligación de contestar a las llamadas de la mutua cuando estás de baja. Sin embargo, eso no significa que estés libre de compromisos. La mutua tiene derecho a comprobar tu situación médica y a citarte para revisiones. Si no acudes a esas citas con la mutua, corres el riesgo de que te dejen de pagar la prestación. En otras palabras, tu obligación es estar siempre a disposición de la mutua y cumplir con los controles médicos.

¿Cómo te deben citar legalmente?

La ley establece que la mutua debe avisarte de tus revisiones con al menos cuatro días laborables de antelación. Normalmente lo hacen por teléfono o mediante una nota entregada cuando acudes a alguna cita previa. Ahora bien, si no respondes a las llamadas, la mutua puede recurrir a un burofax para comunicarte la cita. En ese caso, no hay escapatoria: tendrás que acudir, porque la ausencia injustificada puede derivar en la suspensión inmediata del pago de tu baja.

Estás de baja médica y no vas a la mutua: ¿te pueden dejar sin sueldo? / INFORMACIÓN

Según el abogado laboralista, si faltas a una cita con la mutua sin justificación, se suspende el pago de la prestación de incapacidad temporal. Eso significa que puedes quedarte sin cobrar hasta que aclares tu situación. En estos casos, la mutua suele darte un plazo de unos 10 días para presentar alegaciones y explicar por qué no acudiste. La única excusa plenamente aceptada es haber estado hospitalizado o imposibilitado de forma objetiva.

La recomendación es clara: si no puedes acudir a la cita con la mutua, avisa con antelación y hazlo por escrito. Enviar un correo electrónico, un justificante médico o incluso grabar la llamada de aviso puede ayudarte a protegerte frente a posibles sanciones. La clave es demostrar que no hubo mala fe y que realmente tu ausencia estaba justificada.

Otras obligaciones durante la baja laboral

Además de acudir a las citas con la mutua, no debes olvidar que también tienes que ir a las revisiones con tu médico de cabecera, que es quien renueva la baja médica periódicamente. Si no lo haces, podrías encontrarte con que tu baja se da por finalizada sin previo aviso. Otro punto importante es que no puedes realizar actividades incompatibles con tu recuperación: por ejemplo, si estás de baja por una lesión en la espalda, no deberías aparecer cargando peso o haciendo deporte, porque eso puede usarse en tu contra.