Citas con la mutua: ojo con faltar, podrías dejar de cobrar la baja
Un experto en derecho laboral da las claves para no perder la prestación
Cuando un trabajador está de baja laboral, entra en juego la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Estas entidades son las encargadas de gestionar gran parte de las prestaciones por incapacidad temporal, especialmente en casos de accidente laboral o enfermedad profesional. Según explica el abogado laboralista de la cuenta de Instagram Un Tío Legal, ignorar las citas con la mutua puede tener consecuencias muy graves, como la suspensión del cobro de la prestación.
Lo primero que debes saber es que no tienes obligación de contestar a las llamadas de la mutua cuando estás de baja. Sin embargo, eso no significa que estés libre de compromisos. La mutua tiene derecho a comprobar tu situación médica y a citarte para revisiones. Si no acudes a esas citas con la mutua, corres el riesgo de que te dejen de pagar la prestación. En otras palabras, tu obligación es estar siempre a disposición de la mutua y cumplir con los controles médicos.
¿Cómo te deben citar legalmente?
La ley establece que la mutua debe avisarte de tus revisiones con al menos cuatro días laborables de antelación. Normalmente lo hacen por teléfono o mediante una nota entregada cuando acudes a alguna cita previa. Ahora bien, si no respondes a las llamadas, la mutua puede recurrir a un burofax para comunicarte la cita. En ese caso, no hay escapatoria: tendrás que acudir, porque la ausencia injustificada puede derivar en la suspensión inmediata del pago de tu baja.
Según el abogado laboralista, si faltas a una cita con la mutua sin justificación, se suspende el pago de la prestación de incapacidad temporal. Eso significa que puedes quedarte sin cobrar hasta que aclares tu situación. En estos casos, la mutua suele darte un plazo de unos 10 días para presentar alegaciones y explicar por qué no acudiste. La única excusa plenamente aceptada es haber estado hospitalizado o imposibilitado de forma objetiva.
La recomendación es clara: si no puedes acudir a la cita con la mutua, avisa con antelación y hazlo por escrito. Enviar un correo electrónico, un justificante médico o incluso grabar la llamada de aviso puede ayudarte a protegerte frente a posibles sanciones. La clave es demostrar que no hubo mala fe y que realmente tu ausencia estaba justificada.
Otras obligaciones durante la baja laboral
Además de acudir a las citas con la mutua, no debes olvidar que también tienes que ir a las revisiones con tu médico de cabecera, que es quien renueva la baja médica periódicamente. Si no lo haces, podrías encontrarte con que tu baja se da por finalizada sin previo aviso. Otro punto importante es que no puedes realizar actividades incompatibles con tu recuperación: por ejemplo, si estás de baja por una lesión en la espalda, no deberías aparecer cargando peso o haciendo deporte, porque eso puede usarse en tu contra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prepárate: a partir del lunes empiezan a llegar los recibos del nuevo “tasazo” de la basura en Alicante
- José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez
- Las «doblás» atacan de nuevo en las playas de Torrevieja
- Estos son los seis nuevos radares que ultima la DGT en la provincia de Alicante
- El secreto de los radares del túnel de Sant Joan que toca el bolsillo
- La jueza archiva la investigación por las obras en el antiguo parque de bomberos de Séneca
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- Fede Fuster (Hosbec): «Estamos haciendo un ridículo monumental con el transporte en el aeropuerto de Alicante»