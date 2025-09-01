Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La notaria María Cristina Clemente sobre la separación de bienes y las herencias: “Estáis muy equivocados”

El régimen económico matrimonial no tiene nada que ver con la legítima que siempre ha de recibir el cónyuge

No cometas estos errores si tienes que repartir una herencia / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

Desde el 31 de mayo de 2016 las personas que contraen matrimonio en la Comunidad Valenciana lo hacen en régimen de gananciales después de que una sentencia declarara inconstitucional la separación de bienes.

Este régimen económico matrimonial permite que el patrimonio de los cónyuges esté diferenciado durante el matrimonio, aunque ello no impide que hayan bienes comunes, que son los comprados conjuntamente. Pero ¿qué pasa con la herencia si uno de ambos fallece?.

La notaria María Cristina Clemente aclara algunas dudas a este respecto en una de sus últimas publicaciones en su canal de TikTok, en el que ya tiene casi 24.000 seguidores. Así pues, lo primero que aclara es que si te has casado en separación de bienes y piensas que no tenéis que dejaros nada en la herencia “estáis muy equivocados”. “El régimen económico matrimonial no influye en absoluto en la legítima que siempre ha de recibir el cónyuge viudo. Da igual que estéis casados en gananciales, en separación de bienes o en participación en las ganancias, el cónyuge siempre es heredero forzoso”, aclara.

En este sentido, Clemente puntualiza que el viudo siempre tiene derecho a una parte de la herencia de su cónyuge. “Esta legítima siempre es en usufructo y su cuota dependerá de si tenéis hijos o no”, añade.

@notariabuendia ¿Os casasteis en separación de bienes pensando que así no tendríais que dejaros nada en la herencia? 😬 Pues… ¡error común y muy extendido! . El régimen económico matrimonial no cambia el hecho de que el cónyuge sobreviviente siempre tiene derecho a una parte de la herencia. Da igual si es gananciales, separación de bienes o participación en las ganancias. El viudo o viuda es heredero forzoso y le corresponde una parte, siempre en usufructo 🧾 . 📍 ¿Cuánto le toca? Depende: 👶 Si hay hijos, un tercio. 👵 Si no hay hijos pero sí suegros vivos, la mitad. 🪦 Y si no hay ni hijos ni suegros vivos… dos tercios. . Esto es clave para muchas familias y no siempre se tiene en cuenta. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguien, compártelo, comenta abajo o escríbeme por DM ✉️ . Tú tienes derecho a elegir Notario. Un Notario que te escuche, te acompañe, tu historia, nuestra firma ❤️ . #herencias #testamento #TuHistoriaNuestraFirma ♬ sonido original - notariabuendia

Así pues hay tres supuestos que hay que tener en cuenta si el cónyuge fallece: 

  1. Si tenéis hijos te corresponderá una tercera parte de la herencia
  2. Si no tenéis hijos pero tus suegros viven, será la mitad de la herencia
  3. Si no tenéis hijos y tus suegros fallecieron, te corresponden dos terceras partes de la herencia

