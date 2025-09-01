Si recibes este WhatsApp de tu “hijo”, no contestes: es la estafa más cruel del momento

“Mamá, he cambiado de número. Necesito dinero urgente.” El mensaje suena convincente, corto y cargado de ansiedad. Justo lo suficiente para que cualquier madre o padre, ante la angustia de que su hijo pueda estar en peligro, caiga en la trampa.

La Guardia Civil ha lanzado una alerta en redes sociales para advertir de la llamada “estafa del hijo en apuros”, un fraude que se propaga a través de WhatsApp y SMS, y que utiliza el miedo y la prisa como armas principales.

Así empieza el timo

Todo comienza con un mensaje desde un número desconocido. El remitente asegura ser tu hijo o hija, dice que ha cambiado de teléfono y pide con urgencia que se le envíe dinero a una cuenta bancaria. “Más tarde te explico qué me ha pasado, pero hazlo ya”, es una de las frases habituales.

El objetivo es claro: generar un estado de nerviosismo inmediato que bloquee cualquier razonamiento. Los estafadores juegan con las emociones, sabiendo que pocos padres se detendrían a cuestionar si la petición es real.

Qué hacer si recibes este mensaje

La Guardia Civil insiste en que lo más importante es mantener la calma y no responder al mensaje. El siguiente paso debe ser llamar al número de siempre de tu hijo o hija y verificar si se encuentra bien. En la mayoría de los casos, descubrirás que todo está en orden y que se trata de un intento de engaño.

Además, el cuerpo de seguridad recuerda que cualquier duda puede resolverse llamando directamente al 062, donde los agentes podrán asesorar a la víctima potencial.

Un fraude en auge

La estafa no es nueva, pero en los últimos meses ha aumentado la frecuencia de casos detectados en España. Afecta especialmente a familias con hijos jóvenes que estudian o trabajan fuera de casa, lo que facilita que un mensaje así resulte creíble.

Lo más peligroso es que no se trata de un ataque masivo, sino de mensajes personalizados: los delincuentes conocen datos previos, han rastreado redes sociales o se aprovechan de información pública para hacer más verosímil la historia.

El lema de la campaña de la Guardia Civil es claro: “Verifica antes de actuar”. Nunca envíes dinero sin confirmar la identidad de quien lo pide. Y, ante la duda, contacta con las autoridades. Porque la rapidez que reclaman los estafadores es precisamente la clave de su engaño.

Más que un mensaje

La estafa del hijo en apuros pone de manifiesto una realidad incómoda: cualquiera puede ser víctima. No hace falta ser ingenuo ni mayor, basta con recibir un mensaje en el momento equivocado. Por eso, la mejor arma es la prevención, compartir la información y recordar siempre que el miedo nunca debe dictar nuestras decisiones.