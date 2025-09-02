¿Vas a comprar una casa? Este es el error que cometen miles de personas al firmar la hipoteca

Comprar una vivienda es, para la mayoría de familias, la mayor inversión de su vida. Sin embargo, muchas personas se lanzan a dar este paso sin conocer aspectos básicos de la ley que regulan el proceso. El resultado puede ser un auténtico quebradero de cabeza económico. Por eso conviene detenerse y repasar algunas claves que todo comprador debería tener claras antes de firmar una hipoteca.

Claves para comprar una vivienda en España

1. La cita previa con el notario es obligatoria

La legislación en España establece que el comprador debe concertar una cita con el notario al menos diez días antes de la firma de la escritura. Esa reunión previa no es un mero trámite: es el momento en que el notario debe explicarte con detalle qué vas a firmar, cuáles son tus obligaciones y qué dudas puedes resolver. Y muy importante: no puede cobrar nada extra por ese encuentro.

2. El notario lo eliges tú, no el banco

Existe la creencia de que es el banco quien decide qué notario interviene en la firma. Nada más lejos de la realidad. El notario lo eliges tú, y su coste debe repartirse a medias con la entidad financiera. Además, el precio no cambia aunque la reunión dure cinco minutos o varias horas. Esa tarifa única es una ventaja que debes aprovechar para preguntar con calma todo lo que necesites.

3. Hipoteca no significa que solo responda la casa

Otra confusión habitual es pensar que, en caso de impago, el banco se queda con la vivienda y ahí termina todo. Eso ocurre en otros países, como Estados Unidos, pero no en España. Aquí la hipoteca es una garantía de pago, no un límite de responsabilidad. Esto quiere decir que si no pagas, el banco puede reclamarte todos tus bienes presentes y futuros hasta que liquides la deuda. Y ojo, lo mismo sucede con el avalista: no responde solo con su salario, sino con todo su patrimonio, lo que convierte su papel en una responsabilidad enorme.

4. Nada de comisiones al cancelar la hipoteca

Cuando llega el esperado momento de la última cuota, algunos bancos intentan añadir gastos extra. Conviene recordar que es ilegal cobrar una comisión por cancelar la hipoteca en el último recibo. Tampoco pueden exigir dinero por emitir el certificado de deuda cero, un documento que confirma que no queda nada pendiente. Así lo establece el Banco de España, por lo que si te lo reclaman, debes saber que no corresponde pagarlo.

Consejos sobre compra de vivienda que llegan desde las redes sociales

Cada vez más usuarios descubren este tipo de información en plataformas digitales. La cuenta de TikTok Lawtips ha resumido en un vídeo estas cuatro claves, con un lenguaje sencillo y directo que ha conseguido llegar a miles de personas. La prueba de que la educación legal, cuando se explica bien, despierta interés y resulta muy necesaria.

Comprar una casa es un sueño, pero también un compromiso que puede acompañarte durante décadas. Por eso, antes de dar el paso, infórmate bien: pide tu cita previa con el notario, elige libremente al profesional, pregunta todas las dudas y recuerda que tanto tú como tu avalista respondéis con mucho más que la vivienda. Y no olvides: ninguna entidad puede cobrarte comisiones que la ley no contempla.