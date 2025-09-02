Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Forcada, asesor financiero: “Invertir dinero no es de ricos, tiene que ser para todos”

El economista relata los 5 errores típicos que cometemos con nuestros ahorros

Ahorra sin darte cuenta: 3 métodos fáciles que recomienda el Banco de España / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

Cuando hablamos de la gestión del dinero, de la inversión o de la Bolsa a más de uno le parece un mundo, pero lo cierto es que podemos rentabilizar nuestros ahorros si nos informamos correctamente y tomamos buenas decisiones.

El economista y asesor financiero David Forcada nos ofrece en su cuenta de Instagram los cinco errores más típicos que hacemos con nuestro dinero. A través de su experiencia ha considerado que estos son los fallos que cometemos a la hora de gestionar nuestros ahorros.

1- Dejar el dinero parado

Forcada considera una contradicción que el dinero que ahorras lo tengas en una cuenta que no remunera pudiendo tenerla en una que sí lo hagas. “Buscaros la vida, buscar cuentas remuneradas o depósitos, porque el menos tendréis una rentabilidad justo para aguantar la inflación pero no perderéis tanto poder adquisitivo”, explica

Eva Abril

2 - No tener un plan

Tienes dinero y tienes un objetivo y éste tiene que ir de acuerdo con el tipo de inversión que realices. El economista pone como ejemplo que si estás ahorrando para la jubilación a 15 años vista debes optar por productos de renta variable. Es decir, busca activos que encajen con tu objetivo.

3 - Pensar que invertir es para ricos

No, en cualquier fondo de estos puedes invertir desde 1 euro y puedes hacer lo mismo (o prácticamente lo mismo) que si tienes un millón de euros. Invertir no es de ricos, invertir tiene que ser para todos”, matiza Forcada.

4 - Comprar por presión social

El economista considera peligroso invertir según las modas o por lo que te diga el vecino y cree que simplemente hay que razonar, analizar y adecuar tus inversiones a tus objetivos. “Comprar por moda suele ser mala consejera”, afirma tajante.

@davidforcadafinances Si tens algun dubte financer, deixa’l als comentaris o envia un missatge privat. Compartim contingut sobre inversió, banca i finances personals amb criteri i claredat, perquè entenguis millor com gestionar els teus diners i prendre decisions informades. Recorda que aquest és l’únic compte oficial. Si veus altres perfils fent-se passar per mi, no els facis cas. Si vols rebre consells financers de manera regular, et pots subscriure gratuïtament a la nostra newsletter a davidforcada.cat #accions #sp500 #or #msci #accions #finances #educaciófinancera #banc #inversió #lloguer #msciworld #bitcoin #actius ♬ sonido original - David Forcada

5 - Esperar el momento perfecto

La realidad es que ese momento no va a llegar nunca, según el economista, porque siempre habrá un Trump, unos aranceles o una guerra “que nos hará pensar que no es el momento. Pero en cambio el mundo continúa, el mundo evoluciona, evidentemente no de forma lineal pero siempre con incertezas”, explica Forcada que concluye que “el momento mejor para invertir es ayer y el siguiente momento mejor es hoy”.

Lo fundamental a la hora de invertir nuestro dinero es estar bien informado y tomar decisiones basadas en datos veraces. Y si existen dudas, consultar con un profesional del sector.

