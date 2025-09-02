¿Pueden rechazarte el pago en efectivo? Todo lo que debes saber antes de pagar

El pago en efectivo sigue siendo una de las formas más comunes de transacción en España, especialmente en pequeñas compras del día a día. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con establecimientos que ponen pegas a aceptar billetes o monedas, o que imponen condiciones al uso de tarjetas. ¿Es legal todo esto?

El efectivo es un medio de pago de curso legal en España, y ningún comercio puede negarse a aceptarlo, salvo en dos casos muy concretos. El primero es cuando el cliente pretende pagar utilizando más de 50 monedas en una sola transacción. El segundo caso es cuando la cantidad a pagar supera los 1.000 euros. En ese caso, según la normativa antiblanqueo de capitales, el pago debe hacerse a través de medios electrónicos o bancarios.

Fuera de esas dos excepciones, cualquier persona tiene derecho a pagar en efectivo, sin importar si la compra es grande o pequeña. Esto quiere decir que si un establecimiento se niega a aceptar billetes o monedas dentro de los límites legales, está cometiendo una infracción. Además, las autoridades de consumo pueden intervenir si un cliente presenta una reclamación formal.

Pagos con tarjeta

El caso del pago con tarjeta es diferente. Muchos comercios imponen un importe mínimo para poder pagar con tarjeta, normalmente alegando las comisiones que les cobra el banco. Esta práctica es legal solo hasta cierto punto: puede haber un mínimo de hasta 30 euros, pero debe estar claramente indicado de forma visible en el local, normalmente con un cartel en la caja o en la entrada del establecimiento.

Pagos con billetes en euros / INFORMACIÓN

Ahora bien, hay una excepción muy importante a esta regla: si el establecimiento muestra pegatinas de Visa o Mastercard, entonces no pueden exigir un importe mínimo. El motivo es que tanto Visa como Mastercard prohíben en sus contratos con los comercios que se imponga un límite mínimo de gasto. Es decir, si ves el logo de estas marcas en la puerta del negocio, tienen que aceptar tu tarjeta aunque solo vayas a pagar un euro.

A pesar de ello, es importante recordar que los negocios no están obligados a tener datáfono. Es decir, no existe una ley que obligue a los comercios a aceptar tarjeta como medio de pago. Si el comercio ha decidido no trabajar con tarjetas, no están incumpliendo ninguna norma. Lo que sí es obligatorio, si se supera el importe mínimo legal para exigir pago con tarjeta (30 euros), es que te ofrezcan una alternativa en efectivo, y esta alternativa no puede implicar un coste adicional para el cliente.

En otras palabras, nunca puede salirte más caro pagar con tarjeta que pagar en efectivo. Si un comercio impone un recargo por el uso de tarjeta, eso es ilegal y se puede denunciar. Esta protección busca evitar que el cliente se vea penalizado por elegir un método de pago más seguro y trazable.