Estos contribuyentes están de enhorabuena: Hacienda les devolverá hasta 340 euros en la declaración de la renta de 2025
El Consejo de los Diputados aprobó esta medida en el mes de junio
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio un cambio fiscal destinado a aliviar la carga tributaria de quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida busca corregir un efecto no deseado: la subida del SMI habría obligado por primera vez a muchos perceptores de esta retribución mínima a tributar por IRPF, al superar el umbral exento que no se actualizó en paralelo.
Esta modificación está destinada a los trabajadores que cobren entre el SMI, que está fijado en 16.576 euros anuales, y 18.276 euros anuales. Para aquellos que cobren el SMI la deducción será de 340 euros anuales y se irá rebajando de forma progresiva hasta los 18.276 euros. Para calcularlo se aplica la siguiente fórmula:
Deducción = 340 € – 0,2 × (rendimientos – 16 576 €)
Una vez los rendimientos superan los 18. 276 euros anuales, la deducción deja de aplicarse.
¿Quiénes pueden beneficiarse de esta deducción?
Principalmente, podrán beneficiarse de esta deducción los trabajadores con ingresos bajos, incluyendo gran parte de los perceptores del SMI. Según Europa Press, se estima que la medida beneficiará a aproximadamente un 20 % de quienes cobran el SMI, muchos de ellos solteros sin cargas familiares y que anteriormente soportaban retenciones de IRPF.
Esta medida, recogida en la Ley 5/2025, de 24 de julio, modifica la Ley 35/2006 del IRPF y está vigente a partir del 1 de enero de 2025 a pesar de que se modificara posteriormente.
No es necesaria ninguna solicitud adicional: Hacienda la incorporará automáticamente en el borrador de la declaración de la Renta 2025, que se presenta en 2026. Por eso, incluso quienes no estaban obligados a declarar, podrán hacerlo si quieres recibir esta deducción.
