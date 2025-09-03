Ignacio de la Calzada, abogado: "Así puedes calcular la indemnización que te corresponde por un despido improcedente"

Cuando se produce un despido, una de las grandes preguntas que se hace cualquier trabajador es cuánto le corresponde por indemnización. Según explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, la indemnización por despido improcedente se calcula en base a dos factores clave: el salario y la antigüedad del empleado. Conocer cómo se realiza este cálculo puede ayudarte a defender tus derechos y reclamar lo que legalmente te pertenece.

Para calcular correctamente la indemnización por despido improcedente, lo primero es tener claro el sueldo que has estado percibiendo. No se trata solo del salario base, sino de todos los conceptos de naturaleza salarial que hayas cobrado durante el último año: pagas extra, comisiones, bonus, pluses, etc. Si tienes un salario variable, debes calcular la media anual de todos estos ingresos para obtener una cifra justa.

El segundo elemento clave en el cálculo de la indemnización es la antigüedad en la empresa. De la Calzada subraya que debe tenerse en cuenta desde la fecha del primer contrato, aunque haya habido renovaciones o cambios, hasta la fecha exacta del despido. En muchas ocasiones, las empresas intentan reducir la antigüedad alegando interrupciones o contratos temporales, pero la ley protege al trabajador si existe continuidad en la relación laboral.

Así es la calculadora para saber la indemnización que te corresponde por un despido improcedente / CGPJ

¿Cuántos días te corresponden por año trabajado?

En el caso de un despido improcedente, el trabajador tiene derecho a 33 días de salario por cada año trabajado, con un tope legal que varía según los años acumulados. Si se prefiere hacer el cálculo mensual, serían 2,75 días de sueldo por cada mes trabajado. Esta es la base para calcular la indemnización máxima a la que podrías aspirar si un juez determina que el despido fue injustificado.

La herramienta oficial del Consejo General del Poder Judicial

Ignacio de la Calzada recomienda utilizar una herramienta muy útil y accesible para todos: la calculadora de indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta herramienta permite introducir tus datos (salario bruto, fecha de inicio y fecha de finalización del contrato) para obtener una estimación muy precisa de la indemnización que te correspondería en caso de despido. Es totalmente gratuita y puedes encontrarla en la web oficial del CGPJ.

Indemnización máxima

Es importante entender que la indemnización calculada con esta herramienta es la máxima que puedes llegar a cobrar, pero solo se consigue si decides llevar el caso a juicio y el juez falla a tu favor. Muchas empresas ofrecen cantidades inferiores durante las negociaciones para evitar procesos judiciales. Por eso, el asesoramiento de un experto es fundamental para valorar si merece la pena aceptar una oferta o seguir adelante con una demanda.