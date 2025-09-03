Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Hacer más de 80 horas extra al año es ilegal"

Las horas extra son una realidad habitual en muchos sectores laborales en España, pero pocos trabajadores conocen realmente los límites legales y las implicaciones que tiene hacerlas. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista especializado, ha alertado en su cuenta de Instagram sobre un tema importante: hacer más de 80 horas extra al año es ilegal, y puede tener consecuencias tanto para las empresas como para los propios empleados.

Según el Estatuto de los Trabajadores, el límite anual de horas extra es de 80 horas, salvo que se trate de situaciones excepcionales como emergencias o fuerza mayor. Superar ese límite puede suponer una infracción grave para la empresa, con multas que pueden llegar hasta los 7.500 euros. Sin embargo, muchas empresas sortean esta limitación pagando esas horas de más bajo conceptos distintos, como “incentivos” o “variables”.

¿Por qué te pagan las horas extra como incentivo?

La razón principal es simple: evitar las sanciones legales. Si un trabajador hace más de 80 horas extra al año, y la empresa lo reconoce como tal, corre el riesgo de ser multada. Por eso, en lugar de pagar esas horas con su nombre real, las disfrazan como retribuciones variables. A ojos de la ley, no se contabilizan como horas extra, pero el trabajador sigue recibiendo una compensación económica, lo que puede parecer ventajoso.

Todo lo que debes saber sobre las horas extra. / INFORMACIÓN

Ignacio de la Calzada insiste en que lo primero que debe saber un trabajador es cuánto vale su hora extra. Lo habitual en muchos sectores es que se pague entre 15 y 20 euros por hora, aunque esto puede variar. Si te están pagando bien y, además, lo hacen a través de un concepto como incentivo, puede que estés en una mejor posición de lo que crees, especialmente en términos de cotización a la Seguridad Social.

Ventajas de recibir el pago como incentivo

Aunque suene contradictorio, cobrar las horas extra como incentivo variable puede ser beneficioso para el trabajador. Esto se debe a cómo se calculan las bases reguladoras en caso de baja médica. Las horas extra solo cotizan para la base de contingencias profesionales (accidentes de trabajo), pero no para las contingencias comunes (enfermedad común). Si estás de baja por una enfermedad común, esas horas extra no se tienen en cuenta para calcular tu prestación.

Mejor cotización en caso de baja

En cambio, si el pago se realiza como incentivo, este sí se incluye en la base reguladora de las contingencias comunes. ¿Qué implica esto? Que si tienes una baja por enfermedad común, tu salario durante ese periodo será más alto, ya que incluirá también esos incentivos. En resumen, aunque no se llame “hora extra”, el pago computa para una base más completa, lo que puede salir a cuenta para el trabajador.

¿Y si es un accidente laboral?

En los casos de accidente laboral, la situación se invierte. Aquí sí conviene que las horas extra estén bien reflejadas como tal, ya que sí se computan en la base reguladora de accidentes de trabajo. Por eso, según Ignacio de la Calzada, lo ideal es tener claras las condiciones laborales y saber cómo se está cotizando, para poder anticipar los efectos ante una posible baja médica.