José Elías dispara un dardo contra Hacienda: “El único organismo público que funciona en España”
El empresario catalán vuelve a desatar polémica con un tuit viral en el que carga contra la Agencia Tributaria y compara su eficacia con la sanidad, la educación y la justicia
El conocido empresario José Elías, propietario de Audax Renovables y con millones de seguidores atentos a sus reflexiones, publicó un mensaje que ha corrido como la pólvora. En él asegura que “el único organismo público que funciona en España es Hacienda. Y lo hacen de la forma más ruin posible”.
Sanidad, educación y justicia, en el punto de mira
El empresario no se quedó únicamente en Hacienda. En su mensaje, estableció un paralelismo con otros servicios públicos básicos. “En la sanidad tienes listas de espera eternas”, criticó, para después señalar que “en educación, falta de recursos por todos lados” y que “en justicia, juicios que tardan años en resolverse”. Su crítica pone de manifiesto la percepción de que, mientras algunos servicios públicos acumulan retrasos y deficiencias, la maquinaria recaudatoria del Estado funciona con precisión quirúrgica.
Hacienda nunca falla… pero ¿a qué precio?
El tuit pone el foco en lo que considera una paradoja: “Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero curiosamente, no te lo dice. Espera a que te equivoques para poder crujirte”, denuncia. Según Elías, este modelo convierte a la Agencia Tributaria en un sistema diseñado no para ayudar al ciudadano, sino para sancionarlo.
El mensaje ha conectado con miles de usuarios que reconocen haber sentido esa misma frustración al enfrentarse a trámites fiscales. “La prueba es que hemos creado un sistema absolutamente perfecto para crujirte si te equivocas”, insiste el empresario.
La crítica no solo apunta a Hacienda, sino a la falta de eficiencia de otros servicios públicos. “Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos en otras áreas también”, concluye.
Debate abierto: ¿eficiencia o abuso?
La publicación ha abierto un intenso debate en redes sociales. Para unos, el empresario da voz a una queja compartida por muchos contribuyentes. Para otros, simplifica un problema complejo y carga únicamente contra la Administración.
