Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación activa: "Se puede trabajar y cobrar parte de la pensión al mismo tiempo"

La jubilación activa es una modalidad que permite a los pensionistas seguir trabajando y, al mismo tiempo, cobrar parte de su pensión de jubilación. Se trata de una opción cada vez más valorada entre quienes desean mantenerse activos profesionalmente tras la edad ordinaria de retiro. Hasta hace poco, esta posibilidad estaba limitada a quienes cumplían ciertos requisitos estrictos, pero una nueva normativa ha flexibilizado el acceso, ampliando el abanico de personas que pueden beneficiarse de esta opción.

Requisitos para acceder a la jubilación activa

Tradicionalmente, solo podían acceder a la jubilación activa aquellos trabajadores que hubieran cotizado lo suficiente como para alcanzar el 100% de su pensión. Es decir, se exigía una larga carrera de cotización para poder optar por esta modalidad. Sin embargo, las recientes modificaciones legislativas eliminan esta condición, permitiendo que cualquier persona con derecho a pensión, aunque no haya alcanzado el 100%, pueda beneficiarse de la jubilación activa.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es que también se elimina la incompatibilidad entre la jubilación activa y el complemento de demora. Hasta ahora, quienes optaban por retrasar su jubilación podían recibir un incentivo económico (el llamado complemento de demora), pero no era compatible con trabajar y cobrar parte de la pensión. Con el nuevo decreto, sí será posible compatibilizar ambas cosas, lo que representa un cambio importante en las reglas del juego para quienes deciden alargar su vida laboral.

Jubilación activa: todo lo que debes saber. / INFORMACIÓN

En cuanto al porcentaje de pensión que se puede percibir mientras se trabaja, también hay novedades relevantes. Hasta ahora, la ley permitía cobrar solo el 50% de la pensión desde el momento en que se accedía a la jubilación activa, sin progresividad. Pero con la nueva normativa se ha establecido un sistema progresivo: el primer año de jubilación activa se podrá cobrar un 45% de la pensión, y este porcentaje irá aumentando cada año si se mantiene la actividad. Así, quienes trabajen cinco años o más podrán llegar a percibir el 100% de su pensión, al mismo tiempo que siguen ejerciendo su profesión.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario experto en pensiones, ha explicado en sus redes sociales que esta medida incentiva el envejecimiento activo y la permanencia en el mercado laboral, permitiendo una transición más suave hacia la jubilación completa. Además, destaca que quienes opten por esta modalidad seguirán manteniendo su condición de pensionistas a efectos de prestaciones farmacéuticas, lo que garantiza el acceso a los beneficios asociados al sistema sanitario.

En cuanto a las cotizaciones, el nuevo marco establece que los trabajadores en jubilación activa solo cotizarán por incapacidad temporal, contingencias profesionales y un 9% en concepto de cotización de solidaridad. Este último porcentaje se destina al sostenimiento del sistema, pero no mejora la pensión ya reconocida. Es decir, aunque el pensionista siga trabajando, las nuevas cotizaciones no aumentarán el importe de su pensión futura, ya que esta se considera consolidada en el momento de acceder a la jubilación activa.