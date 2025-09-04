¿Cambias de trabajo en 2025? El error del IRPF que puede costarte 2.000 euros en la declaración de la renta

Septiembre no solo marca el regreso a la rutina: también es el mes en el que muchos trabajadores cambian de empleo. Y con ese cambio aparece un problema que cada año deja a miles de personas con una desagradable sorpresa: retenciones mínimas o nulas en la nómina que se convierten en un “palo” de hasta 2.000 euros en la declaración de la renta.

El engañoso 0% de IRPF que arruina las cuentas

Cuando empiezas en una empresa a mitad de año, es habitual que te apliquen un IRPF del 0% o muy bajo porque el cálculo se hace solo sobre los meses que te quedan por trabajar. El resultado: cobras más en el día a día, pero al llegar la campaña de la renta descubres que debes devolver miles de euros.

Si lo sabías y lo tenías previsto, no hay problema. Pero la mayoría no lo espera y es ahí donde llega el golpe económico.

La carta que evita sorpresas con Hacienda

Lo que pocos conocen es que puedes presentar un formulario a tu empresa indicando cómo quieres que te apliquen las retenciones. Ese documento tiene tres puntos clave:

Primera opción: que la empresa calcule el IRPF desde tu fecha de entrada. Es la que suele provocar el 0% de retención y luego el susto.

Segunda opción: que se calcule el IRPF en función de todo el año fiscal, no solo desde tu incorporación. Es la más recomendable, porque ajusta las retenciones a tus ingresos anuales reales.

Tercera opción: fijar tú mismo el tipo de retención, siempre que no sea inferior al mínimo legal que marque tu situación personal y familiar.

Con la segunda opción, aunque al principio veas menos dinero en tu nómina, te librarás de tener que pagar de golpe en la renta.

Un error muy común

Pongamos un ejemplo: si entras en tu nuevo trabajo en septiembre de 2025 y no presentas la carta, la empresa asumirá que solo tendrás ingresos de septiembre a diciembre. Así, aplicará un IRPF muy bajo, incluso del 0%. Pero cuando hagas la declaración, Hacienda sumará todos tus ingresos del año y el desfase saldrá caro.

En cambio, si marcas que se te retenga por el año completo, tu nómina será más realista y evitarás que el golpe llegue después.

Este recordatorio lo ha explicado de forma clara la cuenta de TikTok @tu_blog_fiscal, que ha publicado un vídeo viral con la advertencia: “El IRPF o lo pagas en las nóminas o lo pagas en la declaración de la renta. Es solo la forma de hacerlo más cómoda para ti”.

Cómo pedir el documento

Para recibir este formulario, basta con solicitarlo en la propia empresa o descargar el modelo oficial. También hay asesores y expertos fiscales que lo facilitan a través de newsletters o consultas personalizadas.

Lo importante: no dejarlo pasar

Cambiar de trabajo es una oportunidad, pero también un riesgo si no controlas tu fiscalidad. Entregar esta carta es un trámite de apenas minutos que puede ahorrarte meses de agobio y facturas inesperadas con Hacienda.

El mensaje es claro: si cambias de empleo este año, revisa ya cómo te están aplicando el IRPF. Prevenir hoy es la diferencia entre un sueldo estable o un susto de 2.000 euros en tu próxima declaración de la renta.