Tu devolución de la Renta podría tardar más de lo que piensas: este es el motivo

Miles de contribuyentes esperan cada año la devolución del IRPF con la misma ilusión que una paga extra. Para los autónomos se conoce como la “paga de agosto” y, para los asalariados, es ese ingreso extra que alivia gastos tras la campaña de la Renta. Sin embargo, no siempre llega tan rápido como se espera y eso dispara las dudas: ¿qué pasa con mi devolución?

La Agencia Tributariaasegura que la mayoría de declaraciones negativas se abonan en dos o tres días, sobre todo si se presentan pronto. Pero no todos los casos son iguales y Hacienda dispone de un plazo legal de seis meses desde el final de la campaña (30 de junio de 2025) para pagar sin que se considere retraso. Dicho de otra forma: el dinero puede entrar en tu cuenta hasta el 31 de diciembre de 2025 y seguir estando “en plazo”.

Los mensajes clave de tu expediente

Si has consultado tu devolución en Renta WEB, te habrás topado con frases como estas:

“Su declaración se está tramitando” : significa que todo va bien y toca esperar.

: significa que todo va bien y toca esperar. “Su declaración está siendo comprobada”: Hacienda ha detectado alguna incidencia en los cruces de datos. Aquí puedes usar el sistema VERIFICA para aceptar un importe corregido y acelerar el cobro, o preparar la documentación de tus deducciones por si te la piden.

Motivos habituales de retraso

Las devoluciones no siempre se atascan por lo mismo. Estas son las causas más frecuentes:

Errores aritméticos o datos mal introducidos en la declaración.

o datos mal introducidos en la declaración. Diferencias con la información de terceros , como bancos o empresas.

, como bancos o empresas. Deducciones sensibles (vivienda, maternidad, donativos, familia numerosa), que requieren comprobaciones.

(vivienda, maternidad, donativos, familia numerosa), que requieren comprobaciones. Problemas con el IBAN , si la cuenta está cerrada o no coincide el titular.

, si la cuenta está cerrada o no coincide el titular. Embargos o deudas pendientes, que Hacienda puede compensar antes de devolverte.

Intereses de demora si Hacienda se pasa de plazo

Si la devolución no llega en seis meses, la Agencia Tributaria está obligada a pagar intereses de demora. En 2025 el tipo es del 4,06 % anual. La buena noticia es que se aplican de forma automática, sin necesidad de reclamarlos. La mala: esos intereses hay que declararlos como ganancia patrimonial en el IRPF del año en que se perciben.

Novedades para 2025: los mutualistas jubilados

Uno de los colectivos más pendientes de esta campaña son los mutualistas jubilados. Desde este año, sus devoluciones se gestionan con un nuevo sistema que permite recuperar las cantidades retenidas de forma más ágil, en un único pago. Eso sí, las solicitudes antiguas quedaron invalidadas y deben rehacerse dentro de los plazos oficiales.

Cómo consultar tu devolución paso a paso

Entra en Renta WEB con Cl@ve, certificado digital, DNIe o número de referencia. Comprueba el estado: “tramitando”, “comprobada” o “conforme”. Si aparece el aviso de comprobación, accede al sistema VERIFICA o prepara tus justificantes. Revisa que el IBAN facilitado sigue activo y es correcto. Activa las notificaciones en la app o en tu correo: Hacienda suele enviar un SMS cuando el abono está en camino.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria en una imagen de archivo / Europa Press

Mucho más que un ingreso pendiente

Si tu devolución aún no ha llegado, lo normal es que siga dentro del plazo legal y solo te toque esperar. Pero conviene revisar el expediente, detectar si hay incidencias y, en su caso, adelantarse con la documentación. Porque detrás de lo que parece un simple ingreso en cuenta hay un reflejo muy claro de cómo funciona la relación entre los contribuyentes y Hacienda: paciencia, comprobaciones y, a veces, intereses añadidos.