Lorena Álvarez, economista: "El banco quiere que no amortices tu hipoteca"

Cuando contratamos una hipoteca, uno de los principales compromisos que asumimos es el pago mensual de una cuota durante un número determinado de años. Sin embargo, si en algún momento conseguimos ahorrar algo de dinero extra, podemos plantearnos la opción de amortizar parte de esa deuda anticipadamente. Es entonces cuando surge una duda común entre los hipotecados: ¿es mejor amortizar plazo o cuota? La economista Lorena Álvarez, en su canal de TikTok, aclara este punto con mucha claridad, señalando que la decisión puede marcar una gran diferencia en los intereses que terminamos pagando al banco.

¿Qué significa amortizar cuota o plazo?

Antes de decidir, es importante entender la diferencia entre ambas opciones. Cuando haces un ingreso extraordinario para amortizar tu hipoteca, puedes pedir al banco que esa amortización se destine a reducir la cuota mensual o bien a reducir el plazo de la hipoteca. Aunque en ambos casos estás adelantando parte del capital pendiente, las consecuencias financieras no son las mismas.

Amortizar plazo: menos intereses, menos años

Lorena Álvarez explica que la opción más ventajosa para el cliente suele ser amortizar plazo. ¿Por qué? Porque aunque sigas pagando la misma cuota cada mes, reducirás los años de duración del préstamo. Como los intereses hipotecarios se calculan sobre el capital pendiente y el tiempo, acortar el plazo implica pagar menos intereses en total, lo que se traduce en un ahorro muy significativo a largo plazo.

Amortizar cuota: más respiro mensual, pero pagas más intereses

Por otro lado, si eliges amortizar cuota, lograrás que la mensualidad que pagas al banco sea menor, lo cual puede darte un alivio económico inmediato. Sin embargo, el número de años de la hipoteca se mantiene, y eso hace que los intereses totales que pagues apenas se reduzcan. Como señala Álvarez, esta opción es más cómoda a corto plazo, pero menos rentable en términos financieros.

Lo que quiere el banco (y lo que te conviene a ti)

Según la economista, al banco no le interesa que amortices nada. Su objetivo es que mantengas el préstamo tal y como lo firmaste: con una cuota fija durante muchos años, de forma que puedas seguir pagando intereses el mayor tiempo posible. Pero como el banco no puede evitar que tú amortices si así lo decides, prefiere que amortices cuota. ¿Por qué? Porque así sigues dentro del plazo original y le seguirás pagando intereses durante muchos años.

Desde el punto de vista del consumidor, lo más inteligente si tienes un dinero extra es amortizar plazo. Con ello, acortas el tiempo que estarás pagando la hipoteca y minimizas la cantidad total de intereses que acabarás abonando al banco. Es una estrategia que te permite ahorrar de verdad, incluso si al principio no notas un cambio en tu cuota mensual.